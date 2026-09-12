राहु करेंगे मकर राशि में प्रवेश, आज ही छोड़ दें ये आदतें, वरना हो सकता है भारी नुकसान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सभी ग्रह समय-समय पर अपनी चाल में बदलाव करते हैं। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। यह प्रभाव राशियों के लिए शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। ग्रह गोचर के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई विशेष उपाय भी बताए गए हैं।

अब साल के आखिरी महीने में राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, 5 दिसंबर को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि राहु के इस गोचर के प्रभाव से राशियों की खूब तरक्की हो सकती है और कारोबार में लाभ मिल सकता है, लेकिन इस गोचर के दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गोचर की अवधि के दौरान वर्जित कामों को करने से व्यक्ति को जीवन में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर हो सकती है।