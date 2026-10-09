Diwali 2026: कब मनाई जाएगी दीवाली? यहां देखें सही डेट और मां लक्ष्मी की पूजा का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त
दीवाली 2026 का पर्व 8 नवंबर को मनाया जाएगा, जब कार्तिक अमावस्या पर भगवान राम अयोध्या लौटे थे। इस दिन ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हर साल दीवाली (Diwali 2026) के पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने पूरी नगरी को घी के दीयों से रोशन किया था।
इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने से दुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में कोई कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि दीवाली के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं किस दिन मनाई जाएगी दीवाली और पूजा का सही समय क्या है?
दीवाली 2026 डेट और टाइम (Diwali 2026 Date and Shubh Muhurat)
कार्तिक अमावस्या की तिथि की शुरुआत- 08 नवंबर को रात 11 बजकर 27 मिनट पर
कार्तिक अमावस्या की तिथि का समापन- 09 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर
वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार दीवाली का पर्व 08 नवंबर (Kab Hai Diwali 2026) को मनाया जाएगा।
दीवाली 2026 शुभ मुहूर्त (Diwali 2026 Shubh Muhurat)
लक्ष्मी पूजा मुहूर्त- शाम को 05 बजकर 54 मिनट से रात 07 बजकर 50 मिनट तक
प्रदोष काल- शाम को 05 बजकर 31 मिनट से रात 08 बजकर 09 मिनट तक
वृषभ काल- शाम को 05 बजकर 54 मिनट से रात 07 बजकर 50 मिनट तक
अन्य शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04 बजकर 59 मिनट से 05 बजकर 50 मिनट तक
विजय मुहूर्त- दोपहर 02 बजकर 06 मिनट से 02 बजकर 50 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त- शाम 05 बजकर 48 मिनट से 06 बजकर 13 मिनट तक
निशिता मुहूर्त- रात्रि 11 बजकर 49 मिनट से 12 बजकर 41 मिनट तक
अमृत काल- रात को 10 बजकर 02 मिनट से 11 बजकर 44 मिनट तक
इन बातों का रखें ध्यान
- धार्मिक मान्यता के अनुसार, धन की देवी मां लक्ष्मी का वास साफ-सफाई वाली जगह पर होता है। इसलिए दीवाली के दिन घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जिन घरों में सफाई का ध्यान रखा जाता है, उसी घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है।
- दीवाली पूजा के दौरान भूलकर भी काले रंग के कपड़े न धारण करें। काले रंग के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसका जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है
- इसके अलावा इस दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। सात्विक भोजन करें।
- किसी से वाद-विवाद न करें।
- किसी के बारे में गलत न सोचें।
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