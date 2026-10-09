Diwali 2026: कब मनाई जाएगी दीवाली? यहां देखें सही डेट और मां लक्ष्मी की पूजा का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हर साल दीवाली (Diwali 2026) के पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने पूरी नगरी को घी के दीयों से रोशन किया था।

इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने से दुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में कोई कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि दीवाली के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं किस दिन मनाई जाएगी दीवाली और पूजा का सही समय क्या है?

दीवाली 2026 डेट और टाइम (Diwali 2026 Date and Shubh Muhurat) कार्तिक अमावस्या की तिथि की शुरुआत- 08 नवंबर को रात 11 बजकर 27 मिनट पर

कार्तिक अमावस्या की तिथि का समापन- 09 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार दीवाली का पर्व 08 नवंबर (Kab Hai Diwali 2026) को मनाया जाएगा।

दीवाली 2026 शुभ मुहूर्त (Diwali 2026 Shubh Muhurat) लक्ष्मी पूजा मुहूर्त- शाम को 05 बजकर 54 मिनट से रात 07 बजकर 50 मिनट तक

प्रदोष काल- शाम को 05 बजकर 31 मिनट से रात 08 बजकर 09 मिनट तक

वृषभ काल- शाम को 05 बजकर 54 मिनट से रात 07 बजकर 50 मिनट तक