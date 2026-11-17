धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हममें से अधिकतर लोगों को रामायण में बताए गए भगवान राम के महान और परम भक्त हनुमान जी के बारे में पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर आज भी उनके प्राचीन निशान मौजूद हैं।

हनुमान जी के बड़े-बड़े पैरों के निशान ठोस पत्थरों पर साफ-साफ देखे जा सकते हैं। आइए जानते हैं दुनिया भर की ऐसी जगहों के बारे जहां आज भी हनुमान जी के बड़े-बड़े पैर के निशान मौजूद हैं। (Images Source- bharatfyi) थाईलैंड (Thailand) भारत की ही तरह थाईलैंड में भी 'द रामकियन' नाम किताब काफी चर्चित है, जिसका अर्थ है 'राम की महिमा'। यह प्राचीन संस्कृत महाकाव्य रामायण का थाई वर्जन है। माना जाता है कि, थाईलैंड की पुरानी राजधानी का नाम 'अयुत्या' हुआ करता था, जिसका नाम भगवान राम की राजधानी 'अयोध्या' के नाम पर रखा गया है।

थाईलैंड की मौजूदा राजधानी बैंकॉक में हनुमान जी का एक बड़ा पदचिह्न है। यहां पर कई मंदिरों में भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। यही कारण है कि लोग यहां मौजूद पदचिह्न को हनुमान जी से जोड़कर देखते हैं।

(Images Source- bharatfyi) आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर (Lepakshi Temple in Andhra Pradesh) आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में भी पैरों के बड़े-बड़े निशान देखने को मिलते हैं। कुछ कहानियों में बताया गया कि यह पद चिह्न हनुमान जी के हैं, जबकि कुछ कथाओं में इन्हें माता सीता के पैरों से जोड़कर देखा जाता है।

लेपाक्षी शहर जो ऐतिहासिक रूप से काफी महत्व रखता है, उसका संबंध भारतीय महाकाव्य रामायण की एक घटना से भी है। जब रावण सीता माता को लंका ले जा रहा था, तो जटायु नाम के एक पक्षी ने उससे युद्ध किया था। वह अधिक देर तक नहीं लड़ सके और इसी स्थान पर आ गिरे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक, भगवान राम और लक्ष्मण इसी स्थान पर मरते हुए पक्षी जटायु से मिले थे। उन्होंने 'ले पक्षी' शब्द बोलकर उसे मोक्ष पाने में सहायता की , जिसे तेलुगु में उठो पक्षी कहा जाता है। इसलिए इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ गया।

(Images Source- bharatfyi) श्रीलंका (Sri lanka) भारत और श्रीलंका का संबंध काफी प्राचीन है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण रामायण हैं। श्रीलंका में भी हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। माना जाता है कि जब हनुमान जी भारत से श्रीलंका के लिए कूदे थे, तो वे इसी स्थान पर उतरे थे और उनका जोर इतना अधिक था कि उनके पैरों के निशान ठोस पत्थर में बदल गए थे।