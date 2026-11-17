धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान चालीसा का एक श्लोक 'अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता।' ये शक्तिशाली श्लोक माता सीता के उस वरदान के बारे में हैं, जो उन्होंने हनुमान जी को दिया था, 'आठ सिद्धियां और नौ निधियां देने की काबिलियत।' बहुत से लोग बार-बार हनुमान चालीसा के इस श्लोक को पढ़ते तो हैं लेकिन इसके पीछे का असल मकसद बहुत कम लोगों को ही पता होता है।

हनुमान जी की 8 रूहानी ताकतें और नौ निधि यानी खजाने क्या दिखाते हैं? हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा-पाठ करने के लिए समर्पित है और वहीं ग्रहों में मंगल और शनि का हनुमान जी से संबंध जोड़ा जाता है।

'अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता' हनुमान चालीसा की यह पंक्ति हनुमान जी के वरदान से जुड़े रहस्य को उजागर करती है। '8 सिद्धियां' जो आध्यात्मिक शक्तियों से संबंध रखती हैं और '9 निधियां' जिन्हें हनुमान जी के 9 दिव्य खजाने से जोड़कर देखा जाता है।

हनुमान जी की अष्ट सिद्धि कौन-कौन-सी हैं? अणिमा- बहुत छोटा बनने की शक्ति।

बहुत छोटा बनने की शक्ति। महिमा- बहुत बड़ा बनने की शक्ति।

बहुत बड़ा बनने की शक्ति। गरिमा- बहुत भारी बनने की ताकत।

बहुत भारी बनने की ताकत। लघिमा- बहुत हल्का बनने की ताकत।

बहुत हल्का बनने की ताकत। प्राप्ति- जो चाहा उसे पाने की क्षमता।

जो चाहा उसे पाने की क्षमता। प्राकाम्य- अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति।

अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति। इशित्व- प्रभुत्व या महारत की शक्तियां।

प्रभुत्व या महारत की शक्तियां। वशित्व- कंट्रोल करने और असर डालने की ताकत। हिंदू परंपराओं में बताई गई 8 आध्यात्मिक शक्तियों में इन्हें शामिल किया जाता है।

हनुमान जी के पास 'नौ निधियां कौन-सी हैं?' हिंदू परंपरा में नौ निधियां दैवीय, धन और समृद्धि के अलग-अलग रूपों पर अपना प्रभाव दिखाती है। महापद्म- बहुत ही ज्यादा धन और खुशखबरी का प्रतीक है।

बहुत ही ज्यादा धन और खुशखबरी का प्रतीक है। पद्मा- पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिकता धन को दिखाता है।

पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिकता धन को दिखाता है। शंख- शुभता, ज्ञान और दिव्य ध्वनि से जुड़ा हुआ।

शुभता, ज्ञान और दिव्य ध्वनि से जुड़ा हुआ। मकर- यह ताकत, सुरक्षा और मुश्किलों को पार करने की क्षमता को दिखाता है।

यह ताकत, सुरक्षा और मुश्किलों को पार करने की क्षमता को दिखाता है। कच्छप- स्टेबिलिटी, सपोर्ट और सहनशक्ति का प्रतीक है।

स्टेबिलिटी, सपोर्ट और सहनशक्ति का प्रतीक है। मुकुंदा- मुक्ति, आनंद और उच्च ज्ञान से जुड़ा हुआ माना जाता है।

मुक्ति, आनंद और उच्च ज्ञान से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुंडा- इच्छाओं की पूर्ति और इच्छा पूरी होने को दिखाता है।

इच्छाओं की पूर्ति और इच्छा पूरी होने को दिखाता है। नीला- यह काफी दुर्लभ और शक्तिशाली प्रतीक है।

यह काफी दुर्लभ और शक्तिशाली प्रतीक है। खरवा- यह छिपे हुए खजाने, रिसोर्स और अचानक मिलने वाले लाभ को दिखाता है। हनुमान चालीसा में 'नव निधि के दाता' वाली लाइन हनुमान जी को इन्हीं आशीर्वादों के दाता के रूप में तारीफ की गई है। लेकिन यह महज खजाने या पैसे के बारे में नहीं हैं, बल्कि इनका गहरा महत्व ईश्वरीय प्रचुरता के विचार में है।

हनुमान जी मंगल और शनि से जुड़ाव हनुमान जी का वैदिक ज्योतिष में एक खास स्थान है क्योंकि उनका पारंपरिक संबंध (मंगल) और (शनि) से है। मंगल जिसे वैदिक ज्योतिष में साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी की भक्ति करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में चुनौतियों का सामना करने, डर पर काबू पाने और एक्शन लेने की क्षमता मिलती है।

वहीं शनि ग्रह अनुशासन और कर्म से जुड़े हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से व्यक्ति को जीवन के मुश्किल दौर में सब्र रखने, उसका सामना करने और जिम्मेदारियों को निभाने की ताकत मिलती है। हनुमान जी मुश्किल समय में हिम्मत, भक्ति और अटूट शक्ति दिखाते हैं।

हनुमान जी और शनि देव कभी सोचा है कि, अक्सर यह कहा जाता है कि, शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। एक मशहूर हिंदू परंपरा के मुताबिक, जब शनि देव रावण की कैद में फंसे थे, तब हनुमान जी ने उनकी मदद की थी।

हनुमान जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शनि देव ने हनुमान जी के भक्तों को कृपा से याद रखने का वादा किया। तब से लेकर आज भी शनि से जुड़ी चुनौतियों और दबावों से राहत पाने के लिए भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं।

हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नव निधि में भी सबसे बड़ा खजाना 'राम भक्ति' है। हनुमान चालीसा का एक श्लोक, 'राम रसयान तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।' हनुमान जी पूर्ण रूप से राम जी की भक्ति के प्रति समर्पित है। आठ सिद्धियों और नव निधियों के बारे में बताने के बाद यह श्लोक हमें हनुमान जी की महानता के केंद्र में वापस ले जाता है, जहां उनके मन में श्रीराम के प्रति अटूट आस्था और भक्ति बसती है।

हनुमान जी और मंगल वैदिक ज्योतिष में मंगल, मंगलवार का स्वामी है, जो पारंपरिक रूप से हनुमान जी की भक्ति और पूजा-पाठ के लिए खास दिन माना जाता है। मंगल शारीरिक शक्ति, साहस, आक्रामकता और काम करने के इच्छा को दर्शाता है। हनुमान जी अपनी अपार शक्ति, निडरता और श्रीराम के प्रति अटूट समर्पण के जरिए से इन गुणों को दर्शाते हैं। इसीलिए हनुमान पूजा पारंपरिक रूप से मंगलवार को की जाती है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति परेशान करने वाली है।