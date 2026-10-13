चुप रहकर कैसे जीतें बड़ी लड़ाई? हनुमान जी और सुरसा के इस प्रसंग से सीखें शांत रहने की असली ताकत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या हो अगर आपको पता चले कि असल ताकत अपने आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर अपने बड़ों से हनुमान जी की असाधारण शक्तियों, साहस और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति के बारे में सुनते और याद करते रहते हैं। लेकिन रामायण का एक खास प्रसंग हमें एक ऐसा सीख देता है, जो रोजाना की जिंदगी में भी उतना ही काम का है।

जब लंका जाते वक्त सुरसा ने उनकी परीक्षा ली, तो हनुमान जी ने मुकाबले के बजाय समझदारी का रास्ता अपनाया। उनका फैसला हमें सिखाता है कि कैसे भावनाओं पर काबू, धैर्य और समझदारी हमें मुश्लिक लोगों से निपटने में मदद कर सकते हैं, बिना हमारे लक्ष्यों से भटके।

(Picture Credits- AI Images) वह परीक्षा जिसने हनुमान जी की बुद्धिमानी को उजागर किया रामायण काल में जब माता सीता की खोज में हनुमान जी ने लंका की यात्रा के दौरान विशाल समुद्र को पार किया, तो रास्ते में सुरसा प्रकट हुईं और कहा कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें मुंह में प्रवेश करना होगा। रामायण के मुताबिक, देवताओं ने उनकी क्षमताओं की परीक्षा लेने के लिए यह स्थिति बनाई थी।

हनुमान जी ने पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और सुरसा ने भी और भी बड़े आकार का मुंह खोल लिया। दोनों के बीच यह क्रम तब तक चलता रह जब तक हनुमान जी को यह एहसास नहीं हुआ कि उनके आकार की बराबरी करने से सीता माता की खोज में देरी हो सकती है।

यह खास पल हनुमान जी से एक महत्वपूर्ण सीख देता है, 'बुद्धिमानी तब शुरू होती है, जब हम बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और स्थिति को समझने लगते हैं।' हनुमान जी ने सुरसा के सामने खुद को साबित क्यों नहीं किया? समुद्र पार करने के दौरान हनुमान जी में अपना आकार बढ़ाते रहने की ताकत थी, लेकिन वे जानते थे कि किसी प्रतियोगिता को जितना उनकी सीता खोज की यात्रा का हिस्सा नहीं है। उनकी असली जिम्मेदारी माता सीता को खोजना और भगवन राम का संदेश उन तक पहुंचाना था।

यहीं पर उनकी कहानी हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी हो जाती है। कभी-कभी हम आलोचनाओं का जवाब देने या किसी ऐसे व्यक्ति को मनाने में घंटों बिता देते हैं जिसने पहले ही अपना मन बना लिया हो। हनुमान जी की समझदारी हमें याद दिलाती है कि हर असहमति हमारी ऊर्जा की हकदार नहीं होती है खासकर तब जब हमारे पास कुछ अधिक करने को न हो।

हनुमान जी का समझदारी भरा कदम जिसने सब बदल दिया सुरसा से बड़ा होने के बजाय हनुमान जी ने अचानक खुद को बहुत छोटा कर लिया। वे सुरसा के मुंह में गए और तुरंत बाहर निकल आए जिससे लंका जाने से पहले उनकी चुनौति की शर्त पूरी हो गई। उन्हें सुरसा को हराने या अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने में समय बर्बाद नहीं किया था। उन्होंने बस आगे बढ़ने का एक समझदारी भरा तरीका अपनाया।