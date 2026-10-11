डर और बाधाओं से हैं परेशान? हनुमान जी को प्रसन्न करने वाली रामायण की इन चौपाइयों का पाठ जीवन में लाएगा बदलाव

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना शुभ माना गया है। उन्हें संकटमोचन, बल, बुद्धि और विद्या का दाता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा और रामायण की चौपाइयों का पाठ करना बहुत फलदायी साबित होता है।

रामायण की कुछ चौपाइयों का पाठ करने से भक्त के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव आते हैं, क्योंकि इनमें भक्ति, साहस, समर्पण और प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट विश्वास का संदेश छिपा है। अगर आप जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं या मन में किसी प्रकार का भय बना रहता है, तो नीचे दी गई रामायण की चौपाइयों का पाठ अवश्य करें।