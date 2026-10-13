जीवन में छा गया है घोर संकट और मानसिक तनाव? हनुमान चालीसा की 'कंचन बरन बिराज' चौपाई के पाठ से दूर होगी समस्या

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनकी पूजा करने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। इन दोनों दिनों में हनुमान जी की साधना करने का अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो भक्त सच्चे मन से बजरंगबली की पूजा करता है, उसके जीवन में कोई संकट नहीं आता और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

हनुमान जी की पूजा के दौरान सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, विधिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्त पर प्रभु की अपार कृपा बरसती है और शुभ परिणाम मिलते हैं।

वैसे तो हनुमान चालीसा की सभी चौपाइयों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन हनुमान चालीसा की एक ऐसी चौपाई है, जिसका पाठ करने से भक्त का मन शांत और एकाग्र होता है और जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। यह जानकर आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हम किस चौपाई की बात कर रहे हैं? आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं हनुमान चालीसा की इस शक्तिशाली चौपाई के बारे में।