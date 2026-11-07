हर चुनौती होगी पार, जब जीवन में उतार लेंगे हनुमान चालीसा की इस 1 चोपाई की सीख

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 'हनुमान चालीसा' का हर एक दोहा और चौपाई अपने आप में एक शक्तिशाली मंत्र है। वैसे तो हनुमान चालीसा की सभी चौपाइयों को शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन एक ऐसी चौपाई है, जिसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और शुभ परिणाम मिलते हैं। हनुमान चालीसा की मंगलकारी चौपाइयों में से एक है- "भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचन्द्र के काज संवारे॥" इस चौपाई में हनुमान जी की असीम शक्ति और अपने आराध्य प्रभु श्रीराम के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण का वर्णन देखने को मिलता है। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं हनुमान चालीसा की इस चौपाई का अर्थ और महत्व।

भीम रूप धरि असुर संहारे।

रामचन्द्र के काज संवारे॥ अर्थ: हे हनुमान जी! आपने अत्यंत भयंकर और विशाल रूप धारण करके राक्षसों का नाश किया और इस प्रकार आपने प्रभु श्रीराम के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। भीम रूप धरि असुर संहारे: जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे, तो उन्होंने राक्षसों का सामना किया था। अशोक वाटिका उजाड़ने और लंका दहन के लिए उन्होंने अपना रूप अत्यंत विशाल और भयंकर कर लिया था। इसी रूप में हनुमान जी ने राक्षसों का वध किया था।