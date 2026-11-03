कब झुकना है और कब दिखानी है असली पावर? हनुमान चालीसा की इस चौपाई से सीखें जिंदगी जीतने का तगड़ा नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय स्तोत्रों में से एक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, विधिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक के जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

हनुमान चालीसा की एक चौपाई सिखाती है कि परिस्थिति के अनुसार आचरण करें और अपनों के प्रति विनम्र और शत्रुओं के लिए कठोर बनें। इस बात को जानकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम किस चौपाई की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं इस चौपाई के हिंदी अर्थ के बारे में।

चौपाई से मिलता है खास संदेश आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हनुमान चालीसा की इस चौपाई से यह सीख मिलती है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार ही खुद को ढालना चाहिए। साथ ही अपने से बड़ों के सामने छोटा बनकर रहना चाहिए। लेकिन जब बुराई या अन्याय का सामना करना हो, तो पूरी शक्ति के साथ डटकर खड़े होना चाहिए।

पाठ करने से मिलते हैं कई लाभ धार्मिक मान्यता के अनुसार, हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ करने से व्यक्ति का अहंकार दूर हो जाता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है।