कब झुकना है और कब दिखानी है असली पावर? हनुमान चालीसा की इस चौपाई से सीखें जिंदगी जीतने का तगड़ा नियम
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा की एक चौपाई जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है कि कब विनम्र रहना है और कब अपनी शक्ति दिखानी है।
HighLights
हनुमान चालीसा की चौपाई सिखाती है जीवन का पाठ।
हनुमान जी का सूक्ष्म और विकराल रूप का रहस्य।
अपनों से विनम्र, अन्याय के प्रति कठोर बनें।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय स्तोत्रों में से एक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, विधिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करने से साधक के जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।
हनुमान चालीसा की एक चौपाई सिखाती है कि परिस्थिति के अनुसार आचरण करें और अपनों के प्रति विनम्र और शत्रुओं के लिए कठोर बनें। इस बात को जानकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम किस चौपाई की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं इस चौपाई के हिंदी अर्थ के बारे में।
सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा।
बिकट रूप धरि लंक जरावा॥
अर्थ: हे हनुमान जी! आपने माता सीता के सामने बहुत ही छोटा रूप धारण करके स्वयं को प्रकट किया और लंका को जलाते समय अत्यंत विकराल भयंकर और विशाल रूप धारण कर लिया।
माता सीता के सामने छोटा रूप
हनुमान चालीसा की इस चौपाई में बताया गया है कि जब हनुमान जी माता सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका गए, तो उन्होंने एक छोटे वानर का रूप धारण किया। इसका कारण यह था कि माता सीता उन्हें देखकर डरें नहीं और वहां मौजूद राक्षसों को भी उन पर शक न हो। यह उनके स्वभाव की विनम्रता को दर्शाता है।
चौपाई से मिलता है खास संदेश
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हनुमान चालीसा की इस चौपाई से यह सीख मिलती है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार ही खुद को ढालना चाहिए। साथ ही अपने से बड़ों के सामने छोटा बनकर रहना चाहिए। लेकिन जब बुराई या अन्याय का सामना करना हो, तो पूरी शक्ति के साथ डटकर खड़े होना चाहिए।
पाठ करने से मिलते हैं कई लाभ
धार्मिक मान्यता के अनुसार, हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ करने से व्यक्ति का अहंकार दूर हो जाता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है।
पाठ के दौरान न करें ये गलतियां
पाठ के दौरान भूलकर भी किसी के बारे में गलत न सोचें। साथ ही किसी से वाद-विवाद न करें। इसके अलावा तामसिक भोजन का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि इन गलतियों को करने से पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और हनुमान जी नाराज हो सकते हैं।
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