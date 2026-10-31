क्या आपका भी मन रहता है अशांत? हनुमान चालीसा की यह चमत्कारी चौपाई दूर करेगी जीवन का हर भटकाव
हनुमान चालीसा की एक विशेष चौपाई, "प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया॥", मन की शांति और ...और पढ़ें
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हनुमान चालीसा की चौपाई मन को शांत करने में सहायक।
यह चौपाई हनुमान जी की श्रीराम भक्ति दर्शाती है।
मंगलवार, शनिवार को पाठ से विशेष लाभ मिलता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का पाठ अत्यधिक फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।
गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) की एक चौपाई हनुमान जी की अनन्य भक्ति और भगवान राम के प्रति उनके गहरे समर्पण को दर्शाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस चौपाई का पाठ करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और भटकाव दूर होता है। यह जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम किस चौपाई की बात कर रहे हैं। तो आइए, इस आर्टिकल में आपको इस महत्वपूर्ण चौपाई के बारे में बताते हैं।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया।
राम लखन सीता मन बसिया॥
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया: हे हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम की कथा, उनके चरित्र और लीलाओं को सुनने में अत्यंत आनंद लेते हैं। आप राम कथा के सच्चे रसिक हैं।
राम लखन सीता मन बसिया: आपके मन और हृदय में सदैव श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता विराजमान रहते हैं।
चौपाई का धार्मिक महत्व
हनुमान चालीसा की यह पंक्ति दर्शाती है कि भगवान राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति कितनी गहरी है। भौतिक सुखों की बजाय राम कथा सुनना ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख है।
हृदय में राम दरबार: इस चौपाई में बताया गया है कि हनुमान जी का मन एक पवित्र मंदिर के समान है। इससे यह संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति ईश्वर के गुणों का गान सुनता है और उसमें आनंद लेता है, ईश्वर स्वयं उसके हृदय में बस जाते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हनुमान चालीसा की यह चौपाई प्रेरणा देती है कि यदि हम अच्छी बातों, सत्संग और सकारात्मक विचारों में अपना मन लगाएं, तो हमारा मन भी शांत और निर्मल बन सकता है।
किस दिन करें हनुमान चालीसा का पाठ?
वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन इसका पाठ करना अधिक फलदायी साबित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, विधिपूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा से जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं।
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