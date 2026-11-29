कौन थीं माता शबरी और कैसे हुई थी वन में प्रभु श्रीराम से उनकी भेंट? पढ़ें अरण्यकांड का यह प्रेरक प्रसंग
रामायण के अरण्यकांड में माता शबरी और प्रभु श्रीराम की भावुक भेंट का वर्णन है। शबरी ने अपनी अटूट भक्ति से प्रभु को चखकर बेर खिलाए, जिससे राम जी भावुक हो गए और यह निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बना।
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में धार्मिक ग्रंथ रामायण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है, जिसमें कई खास प्रसंग देखने को मिलते हैं। इन प्रसंगों से जीवन जीने की बेहद खास सीख मिलती है। रामायण के अरण्यकांड में माता शबरी और प्रभु श्रीराम की भेंट का बहुत ही भावुक वर्णन किया गया है। उनका यह प्रसंग सबसे अधिक मार्मिक और प्रेरणादायी माना जाता है।
वनवास के समय जब भगवान श्रीराम माता सीता की खोज करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे, तो वहां पर उनका इंतजार शबरी कर रही थीं। जब राम जी शबरी की कुटिया में पहुंचे, तो शबरी ने उनको चखकर बेर खिलाए। उनकी इस भक्ति को देख राम जी बेहद भावुक हो गए। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको इस प्रसंग के बारे में विस्तार से बताते हैं।
विवाह से पहले शबरी ने क्यों छोड़ा घर?
पौराणिक कथा के अनुसार, माता शबरी भील समुदाय से थीं। उनका विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। जब उनके विवाह के दौरान पशुओं की बलि दी जाने लगी, तो उससे शबरी अत्यंत दुखी हुईं। इसलिए वे विवाह से पहले ही घर छोड़कर वन में आकर रहने लगीं। वन में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। शबरी उनकी सेवा करना चाहती थीं, लेकिन भील जाति की होने की वजह से उनको ऐसा लगता था कि उन्हें सेवा करने का अवसर नहीं मिल पाएगा।
शबरी की भक्ति के आगे नतमस्तक हुए भगवान श्रीराम
इसलिए शबरी रोज जल्दी उठकर आश्रम और नदी तक जाने वाले मार्ग को साफ कर देती थीं। एक दिन इस काम को करते हुए ऋषि ने उन्हें देख लिया। उनके इस सेवा भाव को देख ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने माता शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु राम की प्रतीक्षा करें। प्रभु उनसे मिलने के लिए जरूर आएंगे।
इसके बाद शबरी ने आश्रम में प्रभु श्रीराम के आने का इंतजार किया। वे रोज सुबह उठकर आश्रम को साफ करती थीं और श्रीराम के लिए जंगल से बेर तोड़कर लाती थीं। प्रभु को केवल मीठे फल ही अर्पित हों, इसलिए वे हर बेर को चखकर मीठा होने पर ही पात्र में रखती थीं। इसी अटूट प्रतीक्षा में लंबा समय गुजर गया। वनवास के दौरान जब भगवान श्रीराम और लक्ष्मण जी माता शबरी के आश्रम पहुंचे, तो माता शबरी ने प्रभु का आदरपूर्वक स्वागत किया।
उन्होंने बड़े स्नेह से संजोकर रखे गए वन के कंद-मूल और बेर चखकर प्रभु को अर्पित किए। शबरी की इस भक्ति को देख राम जी भावुक हो गए। शबरी के पास वन के साधारण फल ही थे, लेकिन उनमें राम के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण छिपा था। यह प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि भगवान को अर्पित की जाने वाली वस्तु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भक्त का निस्वार्थ भाव होता है।
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