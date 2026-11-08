दीवाली पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति किस दिशा में रखें, जानें किस क्रम में करें स्थापना और क्या चढ़ाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में सुख-समृद्धि, धन-धान्य और खुशहाली के लिए विधि-विधान से पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीवाली पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति किस दिशा में रखनी चाहिए? पूजा में उन्हें कौन-सी चीजें चढ़ानी चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा में मूर्तियों का सही स्थान और उन्हें अर्पित की जाने वाली सामग्री का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जरूरी बातें।

लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति किस दिशा में रखें? वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के मंदिर के लिए उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण सबसे शुभ माना जाता है। दीवाली पर इसी दिशा में साफ-सुथरी चौकी या पूजा का स्थान तैयार करना चाहिए। पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। मूर्तियों का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए, ताकि भक्त आसानी से दर्शन और पूजा कर सकें।

लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति किस क्रम में रखें? दीवाली की पूजा में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने का भी विशेष नियम बताया गया है। परंपरागत मान्यता के अनुसार, सामने से देखने पर भगवान गणेश की मूर्ति मां लक्ष्मी के दाहिनी ओर रखी जाती है। यानी पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ से देखने पर गणेश जी बाईं ओर और मां लक्ष्मी दाईं ओर होती हैं।

कैसी होनी चाहिए लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति? दीवाली की पूजा के लिए बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्तियां शुभ मानी जाती हैं। मां लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हों और भगवान गणेश भी बैठे हुए हों, ऐसी मूर्तियां पूजा के लिए पसंद की जाती हैं।मूर्तियां साफ, सुंदर और बिना किसी टूट-फूट के होनी चाहिए। पूजा के समय उनका मुख घर के अंदर की ओर होना चाहिए।