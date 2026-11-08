दीवाली पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति किस दिशा में रखें, जानें किस क्रम में करें स्थापना और क्या चढ़ाएं
दीवाली पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति किस दिशा में रखें, किस क्रम में करें स्थापना, कैसी होनी चाहिए मूर्ति, जानें मां ...और पढ़ें
HighLights
लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति ईशान कोण में स्थापित करें।
गणेश जी को लक्ष्मी के दाहिनी ओर रखें।
बैठी हुई मुद्रा वाली साफ मूर्तियां शुभ मानी जाती हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरा माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में सुख-समृद्धि, धन-धान्य और खुशहाली के लिए विधि-विधान से पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीवाली पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति किस दिशा में रखनी चाहिए? पूजा में उन्हें कौन-सी चीजें चढ़ानी चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा में मूर्तियों का सही स्थान और उन्हें अर्पित की जाने वाली सामग्री का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जरूरी बातें।
लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति किस दिशा में रखें?
वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के मंदिर के लिए उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण सबसे शुभ माना जाता है। दीवाली पर इसी दिशा में साफ-सुथरी चौकी या पूजा का स्थान तैयार करना चाहिए। पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। मूर्तियों का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए, ताकि भक्त आसानी से दर्शन और पूजा कर सकें।
लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति किस क्रम में रखें?
दीवाली की पूजा में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने का भी विशेष नियम बताया गया है। परंपरागत मान्यता के अनुसार, सामने से देखने पर भगवान गणेश की मूर्ति मां लक्ष्मी के दाहिनी ओर रखी जाती है। यानी पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ से देखने पर गणेश जी बाईं ओर और मां लक्ष्मी दाईं ओर होती हैं।
कैसी होनी चाहिए लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति?
दीवाली की पूजा के लिए बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्तियां शुभ मानी जाती हैं। मां लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हों और भगवान गणेश भी बैठे हुए हों, ऐसी मूर्तियां पूजा के लिए पसंद की जाती हैं।मूर्तियां साफ, सुंदर और बिना किसी टूट-फूट के होनी चाहिए। पूजा के समय उनका मुख घर के अंदर की ओर होना चाहिए।
मां लक्ष्मी को क्या-क्या चढ़ाएं?
मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है। उनकी पूजा में कई शुभ चीजें अर्पित की जाती हैं।
- कमल का फूल और गुलाब।
- लाल या गुलाबी फूलों की माला।
- कमलगट्टा और कौड़ियां।
- बताशे और सफेद मिठाई।
- खीर, फल और मेवे।
- हल्दी, कुमकुम और अक्षत।
- मां लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष प्रिय माना जाता है।
भगवान गणेश को क्या चढ़ाएं?
भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है।
- दूर्वा घास।
- लाल और पीले फूल।
- मोदक और लड्डू।
- फल और नारियल।
- पान और सुपारी।
- सिंदूर और अक्षत।
धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं।
यह भी पढ़ें- Diwali Wishes 2026: दीये की रोशनी से रोशन हो जाएगा चेहरा! इस दीवाली अपनों को भेजें दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं
यह भी पढ़ें- दीवाली की रात 3 लग्न, तीन तरह की पूजा; घर, दुकान या मध्य रात्रि... मां लक्ष्मी की कृपा पाने का कौन सा सबसे खास मुहूर्त?
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।