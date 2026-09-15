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गणेश जी और अंक एक का क्या है संबंध? क्यों भगवान गणेश को माना जाता है मूलांक 1 का स्वामी

By Anuradha Gupta Edited By: Anuradha Gupta
Published: Tue, 15 Sep 2026 06:24 PM (IST)

भगवान गणेश और अंक 1 के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है, जिसमें गणेश जी को नई शुरुआत, बुद्धि और ...और पढ़ें

श्री गणेश भगवान हैं, मूलांक 1 के स्‍वामी । (Picture Credit- AI Generated)

श्री गणेश भगवान हैं, मूलांक 1 के स्‍वामी । (Picture Credit- AI Generated)

HighLights

  1. भगवान गणेश नई शुरुआत, बुद्धि और शुभता के देवता हैं।

  2. अंक 1 सभी संख्याओं की शुरुआत और एकता का प्रतीक है।

  3. गणेश जी को प्रथम पूजनीय और परब्रह्म स्वरूप माना गया है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक 1 को शुरुआत, एकता और सबसे पहली शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं भगवान गणेश को भी नई शुरुआत, बुद्धि और शुभता का देवता कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश पुराण के उपासना खंड में भगवान गणेश और अंक 1 के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध बताया गया है? यह संबंध केवल संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवान गणेश के परब्रह्म स्वरूप और एकाक्षर मंत्र से जुड़ा हुआ है।

'एक' यानी सबसे पहला और अद्वितीय

अंक 1 अपने आप में विशेष है, क्योंकि यह सभी संख्याओं की शुरुआत माना जाता है। इसी तरह हिंदू धर्म में श्री गणेश भगवान को प्रथम और अद्वितीय बताया गया है। अर्थात, सृष्टि की शुरुआत से पहले जो परम सत्य मौजूद था, वह श्री गणेश थे। इस दृष्टि से गणेश जी केवल किसी एक रूप या नाम तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वही ब्रह्म हैं।

एकाक्षर मंत्र से क्या है संबंध?

भगवान गणेश की उपासना में एकाक्षर मंत्र का विशेष महत्व माना गया है। 'एकाक्षर' का अर्थ है, एक अक्षर वाला मंत्र। गणेश उपासना में 'गं' को गणेश जी का बीज मंत्र माना जाता है। वहीं 'ओम' को भी परम सत्य और ब्रह्म से जोड़कर देखा जाता है।

अंक 1 क्यों माना जाता है खास?

अंक 1 को सामान्य रूप से शुरुआत, मौलिकता, एकता और पूर्ण केंद्र का प्रतीक माना जा सकता है। भगवान गणेश भी हर शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले पूजे जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से गणेश जी और अंक 1 का गहरा संबंध माना जाता है।

ज्ञान और गणना के देवता

भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और प्रथम गणितज्ञ माना गया है। वे समस्त संख्याओं और विद्या के आदिगुरु हैं, जिनका संबंध हर शुरुआत और क्रम के पहले अंक से जुड़ता है। इस लिहाज से भी श्री गणेश भगवान और अंक एक का गहरा संबंध बताया गया है।

अतः हिंदू धर्म में माने जाने वाले तैंतीस करोड़ देवी-देवताओं में भगवान गणेश सबसे पहले पूजनीय हैं। उन्हें हमेशा प्रथम रखा जाता है। वे सभी देवी-देवताओं का नेतृत्व करते हैं और इस लिहाज से अंक एक से उनका गहरा संबंध है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है ।