इन 3 मूलांक वाले लोगों से कभी न करें धोखेबाजी, होते हैं सबसे सच्चे और वफादार दोस्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष विज्ञान के जरिए अंकों की सहायता से किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, आदत और जीवन से जुड़े कई पहलुओं को समझा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक मूलांक होता है और इसी के आधार पर उसके बारे में कई बातें पता लगाई जाती हैं।

अंक ज्योतिष में कुछ खास मूलांक वालों का साथ हमेशा फायदेमंद साबित माना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग अच्छे दोस्त होने के साथ काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। ऐसे में इन लोगों के साथ किसी भी तरह की धोखेबाजी सामने वाले को भारी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कौन-से हैं ये मूलांक?

मूलांक 1 अंक ज्योतिष में मूलांक 1 का संबंध सूर्य से जुड़ा माना जाता है, जो जीवन, ऊर्जा और बल का प्रतीक हैं। मूलांक 1 का स्वामी होने के कारण भी सूर्य की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। सूर्य के स्वामित्व के कारण इस अंक के लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अन्य अंकों की तुलना में काफी बेहतर मानी जाती है।

इन्हें अपना काम ईमानदारी से करना पसंद है। लेकिन इन्हें किसी भी तरह का धोखा पसंद नहीं है। इन्हें अपने दम पर आगे बढ़ने में मजा आता है। कुल मिलाकर मूलांक 1 वालों के साथ ईमानदार रहने पर ये हमेशा आपके काम आते हैं।

अगर कोई गलती से भी इन्हें धोखा दे दे या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा दें तो ये उससे हमेशा-हमेशा के लिए दूरी बना लेते हैं। अगर इनके साथ ईमानदारी से पेश आए तो ये लोग मुश्किल से मुश्किल समय में भी साथ नहीं छोड़ते हैं।