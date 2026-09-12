इस मूलांक के बच्चे होते हैं बेहद भाग्यशाली, जन्म लेते ही चमक उठती है माता-पिता की किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। अंक ज्योतिष के मुताबिक इस मूलांक के बच्चे काफी भाग्यशाली माने जाते हैं। अंक शास्त्र के मुताबिक, इनके जन्म के बाद से ही इनके माता-पिता के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं रहती है।

ये बच्चे अपने परिवार के लिए लकी साबित होते हैं। ये पढ़ने-लिखने में काफी तेज होते हैं और काफी कम उम्र में ही नाम और पैसा कमाने की क्षमता रखते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 3 से जुड़े बच्चों की खासियत के बारे में।

मूलांक 3 से जुड़े बच्चों को कुबेर का रूप माना जाता है, क्योंकि इनके जन्म के बाद से परिवार में आर्थिक स्थिति बेहतर होते चली जाती है। ये बच्चे घर में खुशियां और समृद्धि लेकर आने का काम करते हैं। इसके अलावा ये परिवार के लाडले भी होते हैं।