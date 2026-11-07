Diwali Wishes 2026: दीये की रोशनी से रोशन हो जाएगा चेहरा! इस दीवाली अपनों को भेजें दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीपों का पर्व दीवाली खुशियों, उमंग और नई उम्मीदों का प्रतीक है। इस खास मौके पर हर कोई अपने घर को दीयों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाता है और अपनों के साथ खुशियां बांटता है। यह पर सिर्फ दीप जलाने का नहीं बल्कि खुशियां बांटने का भी है।

इस दिन लोग अपनों को उपहार देते हैं और कुछ खास संदेशों से शुभकामनाएं भेजते हैं। अगर आप भी इस साल दीवाली पर अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को कुछ खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए हैं दिल छू लेने वाली विशेज, शुभकामना संदेश और खूबसूरत कोट्स। इन संदेशों के जरिए आप अपनों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना कर सकते हैं।

दीवाली की शुभकामनाएं इन हिंदी (Diwali Ki Shubhkamnaye in Hindi)

1-दीयों की रोशनी से झिलमिलाता रहे आपका आंगन,

मां लक्ष्मी और गणपति की कृपा से महकता रहे जीवन।

आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

2-दीप जलते रहें, मन मिलते रहें, गिले-शिकवे सब दिल से निकलते रहें।

रोशनी के इस पावन पर्व पर आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।

आपके लिए शुभ दीवाली का त्योहार हो!

3-मां लक्ष्मी का घर में वास हो, मां सरस्वती का निवास हो,

गणपति का जीवन में आशीर्वाद हो, खुशियों का नया प्रकाश हो।

दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं!

4-अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह महापर्व

आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करे।

आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अपार खुशियां मिलें। हैप्पी दीवाली!

5-सोने-चांदी की तरह चमके आपका कारोबार,

हर दिन मिले नई तरक्की और घर में आए खुशियों की बहार।

आपको सपरिवार दीपावली की बहुत-बहुत बधाई!

6-खुशियों का त्योहार है दीवाली, उमंग और मिठास से भरी रहे थाली।

आंगन में खिले मुस्कान के फूल, हर पल आपके जीवन में बनी रहे खुशहाली।

दीपोत्सव की आपको बहुत शुभकामनाएं !

7-दीपों का यह पावन पर्व आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करे

अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, प्रेम और सफलता का नया सवेरा मिले।

आपका हर दिन हो दीवाली, दीपावली की हार्दिक बधाई!

8-इस दिवाली आपके घर में धन, वैभव, यश और शांति का आगमन हो

मां महालक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे

कभी न रूठें माता लक्ष्मी और गणपति की कृपा बनी रहे।

9-मुस्कुराहट से रोशन रहे आपका हर सवेरा,

खुशियों से जगमगाता रहे जीवन का हर बसेरा।

मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे हमेशा, दीवाली की शुभकामनाएं।

10-दीपों की रोशनी से मिट जाए हर अंधियारा,

मां लक्ष्मी की कृपा से चमक उठे भाग्य का सितारा।

आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

11-आपकी मेहनत का हर एक कतरा रंग लाए और हर मंजिल आसान हो,

जिस भी राह पर आप कदम रखें, वहां सफलता आपके कदम चूमे,

हर बीतता पल आपको जीवन की नई ऊंचाइयों के करीब ले जाए। हैप्पी दीवाली !

12-आपकी हर सुबह नई उमंगों और सुनहरे अवसरों की रोशनी लेकर आए,

दिन का हर एक पल संतोष, उत्साह और नई प्रगति से भरा रहे,

हर ढलती शाम आपके लिए सुकून और मीठी यादें छोड़ जाए।

13-जीवन के हर इम्तिहान में आपको अटूट धैर्य और असीम साहस मिले,

हर विपरीत परिस्थिति आपके मजबूत इरादों के आगे नतमस्तक हो,

आपका आत्मविश्वास आपको सदा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखे।

14-दुखों की हर परछाई आपके घर की दहलीज से हमेशा दूर रहे,

खुशियों और उत्सवों का माहौल आपके जीवन में निरंतर बना रहे,

आपको मान, सम्मान, प्रेम व अटूट यश की प्राप्ति हो। दीपावली की शुभकामनाएं!

इस दीवाली आप भी अपनों को ये शुभकामनाएं भेजकर त्योहार का मजा दोगुना कर सकते हैं।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के खिलाफ है।