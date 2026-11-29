धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है, जब हमारा मन एक साथ बहुत सारी बातों में उलझ जाता है। कभी भविष्य की चिंता सताती है, तो कभी बीते हुए कल की बातें परेशान करती हैं। कभी दूसरों की सलाह हमें भ्रमित कर देती है, तो कभी अपने ही विचारों के बीच हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में मन अशांत हो जाता है और समझ नहीं आता कि आखिर क्या करें और किस दिशा में आगे बढ़ें।

ऐसे समय में श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 2, श्लोक 52 हमें सही रास्ता दिखा सकता है और मन को मोह, भ्रम और अनावश्यक उलझनों से बाहर निकाल सकता है। गीता का कौन-सा श्लोक देता है मन को शांति? भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि जब मनुष्य की बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाती है, तब वह सुनी हुई और आगे सुनने वाली बातों के प्रति अनावश्यक आकर्षण और उलझन से मुक्त हो जाता है।

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ श्लोक का अर्थ भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह और भ्रम के दलदल को पूरी तरह पार कर जाएगी, तब तुम उन बातों के प्रति अनासक्त हो जाओगे, जिन्हें तुम पहले सुन चुके हो और जिन्हें आगे सुनने वाले हो।

इसका सरल अर्थ है कि जब इंसान के भीतर सही और गलत की समझ विकसित हो जाती है, तब वह दूसरों की हर बात से प्रभावित नहीं होता। वह हर सलाह को अपने मन पर बोझ नहीं बनने देता और न ही हर नई जानकारी के कारण अपनी सोच बदलता रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होने लगती है और वह अपने विवेक से फैसले लेने लगता है।

मन की उलझनों का सबसे बड़ा कारण क्या है? कई बार हमारी परेशानी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे विचारों के कारण होती है। हम एक ही बात को बार-बार सोचते रहते हैं। किसी ने हमारे बारे में क्या कहा, भविष्य में क्या होगा, लोग हमारे फैसले को सही मानेंगे या नहीं, इन सभी सवालों में मन उलझा रहता है।