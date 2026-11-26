श्रीमद्भगवद्गीता का वो श्लोक जो सिखाता है अपनों और गैरों में फर्क करना, जानिए इसका गहरा अर्थ और संदेश
श्रीमद्भगवद्गीता का वो श्लोक जो अपनों और गैरों में फर्क करना सिखाता है, जानिए इसका गहरा अर्थ और संदेश। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में बताया था कि सच्चा अपना कौन है। यह श्लोक जीवन के रिश्तों को समझने और सही फैसले लेने की प्रेरणा देता है।
HighLights
मनुष्य को अपने प्रयासों से स्वयं का उत्थान करना चाहिए।
अपना मन ही सबसे बड़ा मित्र और शत्रु होता है।
मोह और सच्चे प्रेम में अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में हम कई तरह के रिश्ते बनाते हैं। कुछ लोग हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी खून के रिश्ते के भी हमारे बेहद करीब आ जाते हैं। लेकिन कई बार जिंदगी हमें ऐसा अनुभव कराती है कि जिन लोगों को हम अपना समझते हैं, वही मुश्किल समय में हमारा साथ छोड़ देते हैं। वहीं, कुछ अनजान लोग भी ऐसे होते हैं जो मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहते हैं।
ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर अपना कौन है और पराया कौन? क्या अपना होने का मतलब केवल खून का रिश्ता होना है? क्या जो व्यक्ति हमारे साथ हंसता-बोलता है, वही हमारा सच्चा हितैषी है?
श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन से जुड़े ऐसे ही गहरे सवालों का उत्तर दिया है। गीता हमें सिखाती है कि रिश्तों की पहचान केवल शब्दों, दिखावे या पारिवारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, उसके विचार और उसके कर्मों से करनी चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के छठे अध्याय के पांचवें श्लोक में मनुष्य को स्वयं की शक्ति पहचानने का संदेश दिया है।
श्लोक
"उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥"
सरल हिंदी अर्थ
मनुष्य को अपने प्रयासों से स्वयं का उत्थान करना चाहिए और कभी अपना पतन नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है।
इस श्लोक का गहरा अर्थ:
श्रीकृष्ण समझाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि हमारा मन सही दिशा में चलता है, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता पा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन लालच, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और गलत विचारों के वश में हो जाए, तो हम अपना ही नुकसान करने लगते हैं।
इसका अर्थ यह भी है कि हमें दूसरों को दोष देने से पहले अपने विचारों और व्यवहार को समझना चाहिए। जो व्यक्ति हमें अच्छी बातें सिखाता है, गलतियों से बचाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, वह हमारा सच्चा हितैषी है। वहीं, जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, वह हमारा नुकसान कर सकता है, भले ही वह हमारा करीबी क्यों न हो।
मोह और सच्चे प्रेम में क्या अंतर है?
- गीता के पहले अध्याय में अर्जुन अपने परिवार और रिश्तेदारों को युद्धभूमि में देखकर मोह और दुख से भर जाते हैं। उन्हें अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करना गलत लगने लगता है।
- यहां भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मोह और धर्म के बीच अंतर समझना जरूरी है। मोह वह भावना है जिसमें इंसान किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाता है कि उसे उसकी गलतियां भी दिखाई नहीं देतीं। वह व्यक्ति के गलत कामों का भी समर्थन करने लगता है।
- इसके विपरीत, सच्चा प्रेम वह है जिसमें व्यक्ति की भलाई सबसे महत्वपूर्ण होती है।उदाहरण के लिए, अगर कोई अपना व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है और आप उसे रोकते हैं, तो हो सकता है कि वह कुछ समय के लिए आपसे नाराज हो जाए। लेकिन आपका उद्देश्य उसकी भलाई है। यही सच्चे प्रेम की पहचान है।
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अत: श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन को केवल उनकी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने नहीं दिया, बल्कि उन्हें धर्म, कर्तव्य और विवेक का रास्ता दिखाया। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको गिराने के बजाय उठाएं, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने के बजाय उन्हें दूर करने में मदद करें और आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकें।
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