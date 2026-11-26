धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में हम कई तरह के रिश्ते बनाते हैं। कुछ लोग हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी खून के रिश्ते के भी हमारे बेहद करीब आ जाते हैं। लेकिन कई बार जिंदगी हमें ऐसा अनुभव कराती है कि जिन लोगों को हम अपना समझते हैं, वही मुश्किल समय में हमारा साथ छोड़ देते हैं। वहीं, कुछ अनजान लोग भी ऐसे होते हैं जो मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहते हैं।

ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर अपना कौन है और पराया कौन? क्या अपना होने का मतलब केवल खून का रिश्ता होना है? क्या जो व्यक्ति हमारे साथ हंसता-बोलता है, वही हमारा सच्चा हितैषी है? श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन से जुड़े ऐसे ही गहरे सवालों का उत्तर दिया है। गीता हमें सिखाती है कि रिश्तों की पहचान केवल शब्दों, दिखावे या पारिवारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार, उसके विचार और उसके कर्मों से करनी चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के छठे अध्याय के पांचवें श्लोक में मनुष्य को स्वयं की शक्ति पहचानने का संदेश दिया है।