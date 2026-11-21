धर्म डेस्क, नई दिल्ली। श्रीमद्भगवद्गीता हिंदू धर्म का एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, जिसमें जीवन जीने से लेकर ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति तक का मार्ग बताया गया है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन को कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं, जो आज भी मनुष्य को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं।

गीता के दसवें अध्याय के दसवें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने बताया है कि किस प्रकार सच्चे भक्त को उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस श्लोक में निरंतर भक्ति, प्रेम और बुद्धियोग का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही वेदांत दर्शन में वर्णित श्रीकृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप को समझने का मार्ग भी मिलता है। आइए जानते हैं इस श्लोक का अर्थ और इससे मिलने वाली खास सीख।

गीता के इस श्लोक में छिपा है श्रीकृष्ण की कृपा पाने का रहस्य श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 10 के श्लोक 10 में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो भक्त हमेशा उनसे जुड़े रहते हैं और पूरे प्रेम के साथ उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान स्वयं बुद्धियोग प्रदान करते हैं। इसी दिव्य ज्ञान की मदद से भक्त परमात्मा को प्राप्त कर सकता है।