धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में श्रीमद्भगवद्गीता एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। इसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन का सर्वोच्च स्रोत माना गया है। मान्यता के अनुसार, गीता के ज्ञान से व्यक्ति को जीवन में सही दिशा और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वैसे तो गीता के सभी श्लोकों को महत्वपूर्ण माना जाता है।

लेकिन इसमें ऐसे 2 श्लोक हैं, जो जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक शांति के सबसे बड़े सूत्र माने जाते हैं। ये श्लोक इंसान को कर्म और समर्पण के बीच सही संतुलन सिखाते हैं। यह पढ़कर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम किन श्लोकों की बात कर रहे हैं? तो आइए, इस आर्टिकल में आपको इन श्लोकों के हिंदी अर्थ और इनसे मिलने वाली सीख के बारे में बताते हैं।

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।

सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि, "हे अर्जुन! मोह को त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि (सफलता और असफलता) में समान भाव रखते हुए, योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करो; क्योंकि समत्व (मन की समानता) ही योग कहलाता है।"

क्या सीख मिलती है? इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को जीवन जीने और कर्म करने की सर्वश्रेष्ठ कला सिखा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस श्लोक से यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी काम को करते समय अधिक स्वार्थ न रखें। उस काम को पूरा करने के लिए अपना कर्तव्य जरूर निभाएं। साथ ही, काम पूरा हो जाने पर मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। वहीं, सफलता प्राप्त न होने पर दुखी न हों। इन दोनों परिस्थितियों के दौरान व्यक्ति को अपना मन शांत और स्थिर रखना चाहिए।