जीत की खुशी से ज्यादा हार का डर सताता है? गीता का यह श्लोक आपके भीतर भरेगा गजब का आत्मविश्वास

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हार का डर कई बार इंसान को जीतने की कोशिश करने से पहले ही कमजोर बना देता है। मन में बार-बार यही सवाल आता है कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेहनत बेकार चली गई तो क्या होगा? ऐसे में श्रीमद्भगवद्गीता का एक खास श्लोक हमें जीवन की बड़ी सीख देता है। यह श्लोक सिखाता है कि सफलता और असफलता की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।

श्रीमद्भगवद्गीता का अध्याय 2, श्लोक 38 यही शिक्षा देता है। भगवान श्रीकृष्ण ने यह उपदेश कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करने को लेकर परेशान थे, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें जीवन, कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया।

श्लोक: सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥ सरल अर्थ: हे अर्जुन! सुख और दुख, लाभ और हानि तथा जीत और हार को एक समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। इस तरह मन में समभाव रखकर कर्म करने से तुम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगे। हार के डर को दूर करने की सीख इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन में हर समय परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होतीं। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में मन को शांत रखना ही सच्ची समझदारी है।

जब हम हर काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, तो मन में डर पैदा होने लगता है। हमें लगता है कि अगर हार गए तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यही डर हमें अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करने देता।

याद रखें, हार आपकी पहचान नहीं है। यह केवल एक परिस्थिति है, जो आपको कुछ नया सिखाने का अवसर देती है। जो व्यक्ति हार को स्वीकार करना सीख लेता है, वह दोबारा उठकर आगे बढ़ने की हिम्मत भी जुटा लेता है।

परिणाम नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दें अक्सर लोग काम शुरू करने से पहले ही उसके नतीजे के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन गीता की सीख है कि हमारा अधिकार अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं।

इसलिए पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या जीवन का कोई बड़ा फैसला, पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करें। जब आपका ध्यान काम पर होगा, तो डर अपने आप कम होने लगेगा। असफलता को अंत नहीं, सीख समझें जीवन में असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि असफलता के बाद आप खुद को कैसे संभालते हैं। हर हार अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है।