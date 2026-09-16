अपमान और असफलता से टूटने के बजाय मौन रहें, भगवद्गीता से सीखें जीवन जीने की सही कला

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में आपको कभी न कभी ऐसा जरूर महसूस होगा कि आप कमजोर पड़ चुके हैं और निराशा के कगार पर खड़े हैं, जहां अपना-पराया कोई आपके काम नहीं आएगा। लेकिन इन्हीं पलों, जब नुकसान, विश्वासघात और असफलता व्यक्ति को अंदर तक हिला कर रख देती है, तभी सच्चा ज्ञान मिलता है।

भगवद्गीता हमें सिखाती है कि, जब आपका मन शुद्ध होता है तो हानि भी सुरक्षा बन जाती है। सच्ची शक्ति, सच्चा समर्पण, समार्थ्य, डर या गुस्से से नहीं, बल्कि आपके प्यार, स्पष्टता और आपके अंदर छिपे गहरे सत्य से काम करने के साहस से आती है। जीवन में व्यक्ति को कुछ खास बातों पर अमल करने की जरूरत है, जो भगवद्गीता में भी बताई गई है।

मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत है जीवन की पहली सच्चाई जितनी मुश्किल दिखाई देती है, असल में उतनी ही सरल है। कभी-कभी जीत का मतलब बड़े दिन वाला होना ही होता है। आपको बेवजह की बहस करने, खुद को साबित करने या जीतने की जरूरत नहीं है। लाइफ में पीछे हटने का मतलब कमजोरी या हार मानना नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान, आदर्शों और आपकी गरिमा को दर्शाता है।

जब जीवन आपको अपमानित करें या लोगों से आपको धोखा मिले, तो सबसे सशक्त प्रतिक्रिया अक्सर मौन, संयम और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना ही होती है। यह शक्ति का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। आपका शांत होना इस बात को दर्शाता है कि आप अपने आत्मसम्मान को सौंपने से इनकार कर दें, तो कोई उसे छीन नहीं सकता।

सोचने के बाद ही कोई फैसला लो जब व्यक्ति दुख में होता है, तो उसमें दया और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता आती है। मन की भावनाएं दुश्मन नहीं, बल्कि संकेत हैं जो बतातीं हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। जब व्यक्ति दुख से घबराता नहीं और सुख से बहकता नहीं है, तो वह अपने फैसले शांति और बेहतर तरीके से लेता है।

भगवद्गीता के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज यह फैसला नहीं कर सकती है कि, आप कैसा महसूस करते हैं। आपके जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना के पीछे आपका ही हाथ होता है। ऐसे में आप गुस्से की जगह प्यार और समझदारी को चुनकर अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं। यह आपको बाहरी शोर में धकेलने की बजाय शांत और खुशनुमा महसूस कराएगी।