धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म का अत्यंत पूजनीय और आध्यात्मिक ग्रंथ 'श्रीमद्भगवद्गीता' जिसे जीवन का सार बताने वाला ग्रंथ माना जाता है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण ने मनुष्य को जीवन, मृत्यु, कर्म, मोक्ष और आत्मा से जुड़े कई विषयों पर सच्चा ज्ञान दिया है। भगवद्गीता में बताया गया है कि, मनुष्य का शरीर नश्वर लेकिन आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है।

इसी बात को समझाने वाला भगवद्गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक बॉलीवुड की फिल्म 'रा.वन' के गाने 'भरे नैना' में सुनने को मिलता है। आइए जानते हैं इस श्लोक का असल मायने में क्या मतलब है? गाने में गीता के इस श्लोक का हुआ इस्तेमाल शाहरूख खान की फिल्म रा.वन का गाना 'भरे नैना' में एक लाइन आती है, जो श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 2 के श्लोक 23 की पंक्तियां हैं। यह श्लोक भगवान श्रीकृष्ण की उस शिक्षा को बताता है जिसमें उन्होंने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है।

श्लोक इस प्रकार है- नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ श्लोक का अर्थ- भगवान श्रीकृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बताया था कि, आत्मा को शस्त्र से नहीं काटा जा सकता है और न ही आग उसे जला सकती है। जल उसे गीला नहं कर सकता और वायु उसे कभी भी सुखा नहीं सकती है। आत्मा पर किसी भी तरह की चीजों का असर नहीं पड़ता है। वह शाश्वत और अविनाशी है।

श्रीकृष्ण ने समझाया आत्मा और शरीर का अंतर भगवद्गीता के इस श्लोक का संबंध खास प्रसंग है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही परिजनों के लोगों और गुरुजनों को सामने देखकर विचलित हो जाता है और युद्ध में शामिल होने से मना कर देता है, तब भगवान श्रीकृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र में अपनों के साथ युद्ध करने को लेकर काफी असमंजस था। उन्हें अपने प्रियजनों को खोने का डर सता रहा था।

ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा हमेशा अमर है, जो न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण आत्मा के इसी स्वरूप को विस्तार से बताते हैं।

मौत के डर पर जीत हासिल करने में मदद करता है ये श्लोक श्रीमद्भगवद्गीता का यह श्लोक सिर्फ मृत्यु की जानकारी ही नहीं देता है, बल्कि मनुष्य को जीवन का गहरा सच भी सिखाता है। हमें शरीर और आत्मा को एक नहीं समझना चाहिए। मनुष्य के शरीर पर समय-समय पर बदलाव आता है और आखिर में शरीर का अंत ह जाता है लेकिन आत्मा का न तो स्वरूप बदलता है और न ही रूप, रंग और कदकाठी।