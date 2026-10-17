श्रीमद्भगवद्गीता के 2 श्लोकों में छिपा जीवन का गहरा रहस्य, श्रीकृष्ण ने बताया मोह-माया से मुक्ति का मार्ग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में श्रीमद्भगवद्गीता को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें कई श्लोक हैं, जिनसे लोगों को जीवन में खास मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि गीता में वर्णित श्लोकों को जीवन में अपनाने से सफलता मिलती है और रुके हुए काम पूरे होते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय में एक ऐसा श्लोक है, जिसमें संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के पेड़ से की गई है। इस आर्टिकल में बताए गए गीता के 2 श्लोकों से यह संदेश मिलता है कि अगर हमें जीवन के दुखों और जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होना है, तो इस संसार के प्रति आसक्ति को छोड़कर विवेक, ज्ञान और भक्ति के साथ परमात्मा की शरण में जाना होगा। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं गीता के इन 2 श्लोकों के अर्थ के बारे में और ये श्लोक जीवन में क्या सीख देते हैं।

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता के पंद्रहवें अध्याय का श्लोक 1) अर्थ- श्रीद्भगवद्गीता के इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऊपर की ओर जड़ वाले और नीचे की ओर शाखाओं वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा गया है। इस पेड़ के पत्ते वैदिक मंत्र हैं। जो व्यक्ति इस पेड़ के रहस्य को जान लेता है, उसे ही वेदों का ज्ञाता कहा जाता है।

क्या सीख मिलती है? यह श्लोक सिखाता है कि यह संसार एक उल्टे पेड़ के समान है, जिसकी असली जड़ें परमात्मा में हैं और शाखाएं भौतिक दुनिया में फैली हैं। सच्ची शांति पाने के लिए हमें केवल नश्वर चीजों में सुख ढूंढने के बजाय अपनी चेतना को अपनी जड़ों (परमात्मा) से जोड़ना चाहिए। इस परिवर्तनशील माया को समझकर परमात्मा से जुड़ना ही जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है।