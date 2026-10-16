कोई बार-बार कर रहा है आपका अपमान? भगवद्गीता का यह श्लोक सिखाएगा कैसे उठाएं सही कदम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, जब हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं। यही नहीं कई बार आप किसी स्थान पर सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। चाहे वर्कप्लेस हो या रिश्ते आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जिनमे आप ये सोच नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

ऐसे ही कई बार आपके सामने अपमान की स्थिति भी आती है और कोई बार-बार आपका अपमान करता है। इस स्थिति में हम यह अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उसे किस तरह का जवाब देना चाहिए। कभी यह व्यवहार ऑफिस में देखने को मिलता है, तो कभी परिवार या रिश्तों में। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को बहुत क्रोध आ सकता है।

ऐसे समय में श्रीमद्भगवद्गीता की एक सीख हमें अपने मन पर नियंत्रण रखने और सोच-समझकर निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही एक श्लोक के बारे में। भगवद्गीता का श्लोक देता है यह सीख श्रीमद्भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण बताते हैं कि क्रोध किस तरह मनुष्य की सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। उसी तरह से जब आपका कोई अपमान कर रहा हो, तो क्रोध आना एक आम बात है, लेकिन आपको ऐसी स्थिति पर काबू रखना चाहिए।

गीता का श्लोक- क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥ श्लोक का अर्थ: क्रोध से मोह अर्थात विवेक में भ्रम पैदा होता है। भ्रम के कारण व्यक्ति की स्मरण शक्ति प्रभावित होती है, स्मरण शक्ति के प्रभावित होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है।

श्लोक में श्री कृष्ण क्या बताते हैं? इस श्लोक के माध्यम से श्रीकृष्ण बताते हैं कि गुस्से में व्यक्ति कई बार सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाता है। इसलिए किसी के अपमान करने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत मन से परिस्थिति को समझना जरूरी होता है। अगर आप अपमान का बदला क्रोध में आकर लेते हैं, तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं।