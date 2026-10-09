'लोग क्या कहेंगे'? गीता का एक श्लोक इस डर से हमेशा के लिए दिला सकता है मुक्ति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आपने अक्सर इस बात का डर मन में देखा होगा कि लोग क्या कहेंगे?” ये चार शब्द कई बार इंसान को अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी जीने से भी रोक देते हैं। यूं कहा जाए कि इस बात का डर आपकी आजादी छीन लेता है और आगे बढ़ने के रोकता है।

चाहे करियर की शुरुआत करनी हो या रिश्तों की बात हो, हम अक्सर अपने मन की आवाज से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। ये परवाह हमें कई बार भीतर से भी कमजोर बना देती है कई लोग क्या कहेंगे।

अगर आपके मन में भी अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र बनी रहती है, तो श्रीमद्भगवद्गीता का एक श्लोक आपको खुद की राह बनाने और खुद पर भरोसा करने में मदद करेगा। आइए जानें कौन सा है वो श्लोक। लोगों की परवाह न करें अगर आपको अपने से ज्यादा इस बात की चिंता सताती है कि 'लोग क्या कहेंगे'? तो गीता का एक श्लोक हमेशा ध्यान में रखें।इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाते कहते हैं -

श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह: ॥ यह श्लोक गीता के तीसरे अध्याय से लिया गया है और इस श्लोक अर्थ है कि दूसरे के धर्म या कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह निभाने से बेहतर है अपने कर्तव्यों के लिए आगे बढ़ना। भले ही आपमें कुछ कमियां क्यों न हों। अपने धर्म पर टिके रहना ही श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे की राह अपनाना आपके लिए भय पैदा करने वाला हो सकता है। ‘लोग क्या कहेंगे’ के डर पर से बचाता है श्लोक आज के समय में इस श्लोक को केवल धर्म से नहीं बल्कि व्यक्ति की परिस्थितियों से भी जोड़ा जाता है। हर एक व्यक्ति की रुचि और जीवन की यात्रा अलग होती है।

इसलिए किसी दूसरे की सफलता देखकर उसी रास्ते पर चलना जरूरी नहीं है। कई बार हम दूसरों के डर से अपने सपनों को बलिदान कर देते हैं। गीता की यह सीख बताती है कि दूसरों की राह देखकर आपको अपनी दिशा तय करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी और स्वभाव को समझना चाहिए।