घर से ऑफिस तक, हर जगह क्यों होता है ‘कुरुक्षेत्र’? गीता के पहले श्लोक में छिपा है जवाब

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवद्गीता का पहला श्लोक सिर्फ महाभारत के युद्ध की शुरुआत का वर्णन नहीं करता, बल्कि इंसानी मन, रिश्तों और जीवन में चलने वाले संघर्षों की गहरी तस्वीर भी सामने रखता है। यही वजह है कि हजारों साल पुराना यह श्लोक आज भी घर, ऑफिस, रिश्तों और करियर की परिस्थितियों को समझने में मदद करता है।

गीता में ऐसे कई श्लोक हैं जो व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं और हर पल आगे बढ़ने का ज्ञान देते हैं। कई बार व्यक्ति असमंजस में सही निर्णय नहीं ले पाता है तो कई बार उसे अपने सामने कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ यहीं दिखाई देता है। अगर हम रोज वर्कप्लेस और घर के बीच तालमेल बनाएं तो किए गए कामों में सफलता अवश्य मिलती है।

घर से ऑफिस तक की उलझनों में मन कई बार इतना उलझ जाता है कि आपको हर रोज युद्ध का मैदान ही दिखता है। गीता का पहला श्लोक बताता है कि कैसे कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है और इसमें विजय पा लेना ही जीवन के असल मतलब की समझना है।

भगवद्गीता का पहला श्लोक क्या है? गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र और संजय के बीच के संवाद को दिखाया गया है- “धृतराष्ट्र उवाच।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय॥” इसका अर्थ है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? वैसे तो ये पहली नजर में केवल एक सवाल लगता है, लेकिन इसमें कई संकेत छिपे हैं। इस श्लोक में एक मामकाः शब्द का वर्णन है जिसे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के लिए इस्तेमाल किया है। मामकाः का शाब्दिक अर्थ है मेरे पुत्र। वहीं पाण्डवाः शब्द पांडवों के लिए है, जिसका अर्थ पांडु के पुत्रों से जुड़ा है। यही दोनों शब्द उनके भीतर मौजूद पक्षपात और लगाव को सामने रखते हैं।

वास्तव में यह श्लोक बताता है कि किसी भी रिश्ते या वस्तु के आसक्त होकर व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता में भी परिवर्तन हो जाता है। कई बार व्यक्ति निष्पक्ष होकर निर्णय भी नहीं ले पाता है। कुरुक्षेत्र को नियमित जीवन से कैसे जोड़ा जा सकता है? कुरुक्षेत्र का मैदान जहां महाभारत का युद्ध हुआ वो सिर्फ एक युद्ध का मैदान न होकर जीवन के कई संदेशों को समझने की प्रेरणा देता है। कुरुक्षेत्र में न जाने कितने ऐसे प्रसंग हुए जो आज के समय में व्यक्ति की सोच को बदलने और उसे धर्म के अनुरूप काम करने की प्रेरणा देते हैं। घर में विचारों का टकराव हो, ऑफिस में सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा हो, रिश्तों में मतभेद हों या करियर में सही रास्ता चुनने की दुविधा हर जगह व्यक्ति को एक तरह का ‘कुरुक्षेत्र’ ही दिखाई देता है। वहीं धर्मक्षेत्र हमें याद दिलाता है कि संघर्ष के बीच भी सही और नैतिक रास्ते चुनना जरूरी है।

गीता के पहले श्लोक से जिंदगी की सीख इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यह है कि अत्यधिक मोह और भावनात्मक लगाव हमारी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। जब आपकी भावनाएं बुद्धि पर हावी हो जाती हैं, तो भ्रम का जन्म हो सकता है। इसलिए आपको न सिर्फ रिश्तों में बल्कि वर्कप्लेस में भी धर्म परायण बने रहना चाहिए।