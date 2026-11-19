धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में काफी पॉपुलर किताब है। महात्मा गांधी ने एक बार भगवद गीता के बारे में कहा था कि, 'साधक को इस खजाने को पढ़कर कोई भी मतलब निकालने की आजादी है, ताकि वह अपने जीवन में इसकी मुख्य शिक्षा को लागू कर सकें।'

महात्मा गांधी ही नहीं, बल्कि मैनहट्टन प्रजोक्ट के हेड न्यूक्लियर बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई, 1945 को न्यूक्लियर हथियार का पहला धमाका देखते हुए भगवद गीता का जिक्र किया था, 'अब मैं मौत बन गया हूं, दुनिया को खत्म करने वाला।' भगवद गीता के कुछ खास श्लोक जो आपको जीवन को अलग तरह से देखने का नजरिए देते हैं।

1. अध्याय 2 और श्लोक 28 अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्तमध्यनि भारत | अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना || 2.28 || अर्थ- इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि, सभी जीव मरने के बाद बिना शरीर के होते हैं और जन्म से पहले भी बिना शरीर के थे। तुम अपने जन्म से पहले यहां नहीं थे और मरने के बाद भी यहां नहीं रहोगे, तो बीच में जो भी कुछ करते हो, उसकी चिंता क्यों करो, बस वही करो जो तुम्हें पसंद है, बस वही करो जो तुम्हें अपने लिए सही लगता है। इसलिए छोटे-मोटे बदलावों के बारे में ज्यादा सोचना औ दुखी होना बंद कर दो।

2. अध्याय 2 श्लोक 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः |

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते || 2. 59 || यह श्लोक किसी की इच्छा और अपनी इंद्रियों पर काबू करने के बारे में बात करता है। इसमें बताया गया है कि आपकी इंद्रियां आपको जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बढ़ावा देंगी, लेकिन उस सबसे ऊंचे स्तर को पाने के लिए आपको सबसे ऊंचे स्तर पर फोकस करना होगा। यह श्लोक आपको ठीक यही बताता है कि, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, यह कोई भी परीक्षा पास करना, कंपनी में अच्छी प्लेसमेंट पाना या फिर आपकी फर्म के लिए कोई नया प्रोजेक्ट मिलना हो सकता है। ऐसा होने के लिए आपको बड़े लक्ष्य पर फोकस करना होगा और अपनी इच्छा को अपने भविष्य का रास्ता तय नहीं करने देना होगा। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा और इच्छाएं टूट जाएंगी।