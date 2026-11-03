इच्छाओं के गुलाम या अपने मन के राजा? श्रीकृष्ण से सीखें 'ना' कहने की ताकत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। एक नौकरीपेशा आदमी ने फूड डिलीवरी ऐप्स का इस्तेमाल कम करने का फैसला लिया। लेकिन अगले दिन उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उसकी पसंदीदा बिरयानी पर 40 फीसदी की छूट का ऑफर था। वह अच्छे से इस पर विचार भी नहीं कर पाया था कि उसने फौरन बिरायनी ऑर्डर कर दी।

हर इच्छा को पूरा करना आजादी जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा काफी कम होता है। जो इंसान देर रात का नाश्ता नहीं छोड़ सकता या मैसेज चेक करना बंद नहीं कर सकता उसे बाहरी ताकतें चला रही हैं। असली चॉइस तभी शुरू होती है जब आप न कहना सीख सकें।

कृष्ण बचने के लिए नहीं कहते इस श्लोक में किसी व्यक्ति की इंद्रियों के विषयों के बीच घूमते हुए दिखाया गया है। किसी को भी गुफा में रहने के नहीं कहा जा रहा है। खाना, फोन और शॉपिंग आज आम जीवन का अहम हिस्से बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या ये इंसान की मदद करते हैं या इसका उल्टा प्रभाव दिखाते हैं।

कृष्ण कहते हैं कि राग और द्वेष दोनों ही विभक्त हैं। दोनों ही इंसान को बांध देते हैं। जो एक्सरसाइज से नफरत करता है, वह उतना ही फंसा हुआ है जितना कोई जो गैजेट्स खरीदना बंद नहीं कर सकता है।

इसलिए जीवन में छोटी-छोटी बातों पर कंट्रोल बनाना सीखें। बड़े संकल्प पहले हफ्ते में ही टूट जाते हैं। छोटे इंकार ज्यादा देर तक टिके नहीं रहते हैं। सात दिनों के लिए ऐप डिलीट करें। कोई भी अन्प्लान्ड खरीदारी करने से पहले दस मिनट इंतजार करें। हर बार खरीदारी से पहले अपने आप से सवाल पूछे कि क्या इसके बिना आपका काम चल सकता है?