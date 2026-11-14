कब और क्यों मनाई जाती है 'बूढ़ी दीवाली'? श्रीराम के अयोध्या लौटने की कहानी से जुड़ी है उत्तराखंड की यह परंपरा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में दीवाली के पर्व का समापन हो गया है। वहीं उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में दीवाली के एक महीने बाद बूढ़ी दीवाली बेहद उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस अनूठी परंपरा को मनाने के पीछे कई रोचक ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यह पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है।

बूढ़ी दीवाली (Budhi Diwali 2026) के दिन मशालें जलाई जाती हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दीवाली के एक महीने बाद उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में बूढ़ी दीवाली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या रहस्य है? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं इसके बारे में।

इस दिन लोगों ने खुशी और उत्साह में डूबकर दीप जलाकर, पारंपरिक गीत गाकर और खुशियां मनाकर इसे उत्सव का रूप दे दिया। इसलिए कालांतर में इसे 'बूढ़ी दीवाली' के नाम से जाना जाने लगा। बूढ़ी दीवाली के पर्व को दीवाली के एक महीने बाद या कुछ क्षेत्रों में दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। तब से लेकर आज तक पहाड़ी इलाकों में इस प्राचीन पावन परंपरा को निभाया जा रहा है।