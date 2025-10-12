लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान राम ने यहां जलाया था पहला दीपक, राजा ने बनवाया था श्रीराम जानकी मंदिर

अश्विनी कुमार सिंह, मोतिगरपुर (सुलतानपुर)। जिले में दियरा वह स्थल है जहां भगवान प्रभु श्रीराम ने लंका विजय के बाद धोपाप स्थित गोमती में स्नान कर वहीं से पांच किलोमीटर उत्तर दिशा गोमती किनारे पहला दीप जलाया और वही दियरा कहलाया। इसके उपरांत हरसायन नागापुर में रात्रि विश्राम कर अयोध्या के लिए रवाना हुए।

प्रभु श्रीराम द्वारा लंका विजय कर अयोध्या आगमन के बाद दीपावली मनाने की परंपरा रही है। मान्यता है कि विजय दशमी को लंका विजय के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे तो धोपाप स्थित गोमती नदी में स्नान किया।

वहीं, से पांच किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद गोमती नदी में भगवान ने दीप जलाया। और इस विशेष दिन पर दीप जलाने जैसे परंपरा की शुरुआत कही जा सकती है। फिर वहां से दो किलोमीटर दूर हरसायन नागापुर गांव में भगवान ने विश्राम किया।स्थानीय लोग इस गांव को हरिशयनी कहते हैं।