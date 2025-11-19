Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी के दिन करें इन मंत्रों का जाप, शादी की मुश्किलें होंगी दूर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। विवाह पंचमी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह वह पावन दिन है, जब भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्री राम और माता सीता की पूजा करने और उनके विशेष मंत्रों व सीता जी के 108 नामों का जाप करने से विवाह संबंधी सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल विवाह पंचमी (Vivah Panchami 2025) का पर्व 25 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा।