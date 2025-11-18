Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर करें ये काम, भगवान राम बरसाएंगे कृपा

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    विवाह पंचमी (Vivah Panchami 2025) का दिन भगवान राम और देवी सीता को समर्पित एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पूजा-पाठ और व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। वहीं, इस दिन सीता चालीसा का पाठ करने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं। आइए इसका पाठ करतें हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर करें ये काम।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। विवाह पंचमी का दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान राम और देवी सीता को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन (Vivah Panchami 2025) पूजा-पाठ और व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। ऐसे में इस दिन सुबह उठें और स्नान करें। फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद रामदरबार के सामने घी का दीपक जलाएं। राम-सीता का ध्यान करें। उन्हें लाल फूल, मिठाई और फूल अर्पित करें। इसके बाद सीता चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से राम जी खुश होते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    puja-(19)(10)-(1)-1760349889693

    ॥श्री सीता चालीसा॥ (Sita Chalisa)

    ॥ दोहा ॥

    बन्दौ चरण सरोज निज जनक लली सुख धाम, राम प्रिय किरपा करें सुमिरौं आठों धाम ॥

    कीरति गाथा जो पढ़ें सुधरैं सगरे काम, मन मन्दिर बासा करें दुःख भंजन सिया राम ॥

    ॥ चौपाई ॥

    राम प्रिया रघुपति रघुराई बैदेही की कीरत गाई ॥

    चरण कमल बन्दों सिर नाई, सिय सुरसरि सब पाप नसाई ॥

    जनक दुलारी राघव प्यारी, भरत लखन शत्रुहन वारी ॥

    दिव्या धरा सों उपजी सीता, मिथिलेश्वर भयो नेह अतीता ॥

    सिया रूप भायो मनवा अति, रच्यो स्वयंवर जनक महीपति ॥

    भारी शिव धनु खींचै जोई, सिय जयमाल साजिहैं सोई ॥

    भूपति नरपति रावण संगा, नाहिं करि सके शिव धनु भंगा ॥

    जनक निराश भए लखि कारन , जनम्यो नाहिं अवनिमोहि तारन ॥

    यह सुन विश्वामित्र मुस्काए, राम लखन मुनि सीस नवाए ॥

    आज्ञा पाई उठे रघुराई, इष्ट देव गुरु हियहिं मनाई ॥

    जनक सुता गौरी सिर नावा, राम रूप उनके हिय भावा ॥

    मारत पलक राम कर धनु लै, खंड खंड करि पटकिन भू पै ॥

    जय जयकार हुई अति भारी, आनन्दित भए सबैं नर नारी ॥

    सिय चली जयमाल सम्हाले, मुदित होय ग्रीवा में डाले ॥

    मंगल बाज बजे चहुँ ओरा, परे राम संग सिया के फेरा ॥

    लौटी बारात अवधपुर आई, तीनों मातु करैं नोराई ॥

    कैकेई कनक भवन सिय दीन्हा, मातु सुमित्रा गोदहि लीन्हा ॥

    कौशल्या सूत भेंट दियो सिय, हरख अपार हुए सीता हिय ॥

    सब विधि बांटी बधाई, राजतिलक कई युक्ति सुनाई ॥

    मंद मती मंथरा अडाइन, राम न भरत राजपद पाइन ॥

    कैकेई कोप भवन मा गइली, वचन पति सों अपनेई गहिली ॥

    चौदह बरस कोप बनवासा, भरत राजपद देहि दिलासा ॥

    आज्ञा मानि चले रघुराई, संग जानकी लक्षमन भाई ॥

    सिय श्री राम पथ पथ भटकैं , मृग मारीचि देखि मन अटकै ॥

    राम गए माया मृग मारन, रावण साधु बन्यो सिय कारन ॥

    भिक्षा कै मिस लै सिय भाग्यो, लंका जाई डरावन लाग्यो ॥

    राम वियोग सों सिय अकुलानी, रावण सों कही कर्कश बानी ॥

    हनुमान प्रभु लाए अंगूठी, सिय चूड़ामणि दिहिन अनूठी ॥

    अष्ठसिद्धि नवनिधि वर पावा, महावीर सिय शीश नवावा ॥

    सेतु बाँधी प्रभु लंका जीती, भक्त विभीषण सों करि प्रीती ॥

    चढ़ि विमान सिय रघुपति आए, भरत भ्रात प्रभु चरण सुहाए ॥

    अवध नरेश पाई राघव से, सिय महारानी देखि हिय हुलसे ॥

    रजक बोल सुनी सिय बन भेजी, लखनलाल प्रभु बात सहेजी ॥

    बाल्मीक मुनि आश्रय दीन्यो, लवकुश जन्म वहाँ पै लीन्हो ॥

    विविध भाँती गुण शिक्षा दीन्हीं, दोनुह रामचरित रट लीन्ही ॥

    लरिकल कै सुनि सुमधुर बानी,रामसिया सुत दुई पहिचानी ॥

    भूलमानि सिय वापस लाए, राम जानकी सबहि सुहाए ॥

    सती प्रमाणिकता केहि कारन, बसुंधरा सिय के हिय धारन ॥

    अवनि सुता अवनी मां सोई, राम जानकी यही विधि खोई ॥

    पतिव्रता मर्यादित माता, सीता सती नवावों माथा ॥

    ॥ दोहा ॥

    जनकसुत अवनिधिया राम प्रिया लवमात,

    चरणकमल जेहि उन बसै सीता सुमिरै प्रात ॥

    यह भी पढ़ें- Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी के दिन क्यों नहीं होती शादी, यहां जानें कारण

    यह भी पढ़ें- Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर करें ये असरदार उपाय, मिलेगा सुख और सौभाग्य

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।