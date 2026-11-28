धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में सबसे प्रमुख और पवित्र बंधन माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, अगर वैवाहिक जीवन की शुरुआत शुभ तिथि, नक्षत्र और अभिजीत मुहुर्त में की जाए, तो वर-वधु का वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहता है और जीवन सुख, शांति व समृद्धि से भरा रहता है।

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को चातुर्मास का समापन हुआ है। इसी के साथ विवाह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। दिसंबर में सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसके साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाती है। खरमास के दौरान विवाह समेत सभी मांगलिक कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता।

ऐसे में अगर आप दिसंबर (Vivah Muhurat December 2026) में विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आइए इस आर्टिकल में आपको एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार बताते हैं दिसंबर 2026 के विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में।

पंचांग गणना के अनुसार दिसंबर 2026 के महीने में विवाह के लिए 16 तारीख से पहले कुल सात शुभ तिथियां उपलब्ध हैं। 16 दिसंबर 2026 (बुधवार) को सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे धनु संक्रांति कहा जाता है। इसी के साथ खरमास आरंभ हो जाएगा और इसके बाद 15 जनवरी 2027 (मकर संक्रांति) तक विवाह और मुंडन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे।