Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vivah Muhurat 2026: नए साल में कब-कब बजेगी शहनाई? अभी नोट करें जनवरी से लेकर दिसंबर के विवाह मुहूर्त

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में मांगलिक काम करने से सफलता मिलती है। अब नए ...और पढ़ें

    Hero Image

    Wedding muhurat in 2026: जनवरी से लेकर दिसंबर के विवाह मुहूर्त 

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने जा रही है। साल 2026 बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि नए साल में कई ग्रह अपनी चाल में बदलाव करेंगे और कई प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही नए साल में विवाह के भी कई मुहूर्त बन रहे हैं, तो ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं साल 2026 के विवाह के शुभ मुहूर्त

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vivah Muhurat 2026 (1)

    (Image Source: AI-Generated)

    पंचांग के अनुसार, नए साल के पहले महीने में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। इसकी खास वजह है खरमास और शुक्र का अस्त होना। इसी कारण से जनवरी में विवाह के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है।

    फरवरी विवाह मुहूर्त 2026

    4,5,6,8,10,12,14,19, 20, 21, 24,25,26

    मार्च विवाह मुहूर्त 2026

    2,3,4,7,8,9,11,12,

    अप्रैल विवाह मुहूर्त 2026

    15,20,21,25,26,27,28,29

    मई विवाह मुहूर्त 2026

    1,3,5,6, 7,8,13,14

    जून विवाह मुहूर्त 2026

    21,22,23,24,25,26,27,29

    जुलाई विवाह मुहूर्त 2026

    1,6,7,11,12,

    अगस्त,सितंबर और अक्टूबर में विवाह का कोई भी मुहूर्त नहीं है।

    नवंबर विवाह मुहूर्त 2026

    21,24,25,26

    दिसंबर विवाह मुहूर्त 2026


    2,3,4,5,6,11,12

    Kharmas (1)

    (Image Source: AI-Generated)

    पंचांग के अनुसार, खरमास (Kharmas 2025) की शुरुआत से 16 दिसंबर 2025 से होगी और समापन 14 जनवरी 2026 को होगा और शुक्र अस्त होने के कारण जनवरी में शादी के लिए कोई मुहर्त नहीं बन रहा है।

    खरमास में कौन-से काम न करें?

    खरमास की अवधि के दौरान शादी और सगाई समेत शुभ और मांगलिक काम नहीं करने चाहिए।
    इसके अलावा ग्रह प्रवेश और मुंडन, नामकरण जैसे कामों को करने की मनाही है।
    खरमास में किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए।
    नया घर, वाहन और सोना-चांदी को खरीदने से बचना चाहिए।

    ऐसे करें सूर्य देव को प्रसन्न

    खरमास में सूर्य देव की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। अगर आप सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो खरमास में रोजाना सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दौरान सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। साथ ही जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें।

    धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को खरमास में विधिपूर्वक करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और कारोबार में सफलता मिलती है। खरमास में गरीबों या मंदिर में अन्न, धन और कपड़े समेत आदि चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है।

    यह भी पढ़ें- Kharmas 2025: 16 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, इन कार्यों को करने से खुल जाएगी किस्मत

    यह भी पढ़ें- Kharmas 2025: खरमास के दौरान करें इन मंत्रों का जप, नहीं पड़ेगा जीवन पर बुरा असर

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।