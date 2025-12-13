Vivah Muhurat 2026: नए साल में कब-कब बजेगी शहनाई? अभी नोट करें जनवरी से लेकर दिसंबर के विवाह मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने जा रही है। साल 2026 बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि नए साल में कई ग्रह अपनी चाल में बदलाव करेंगे और कई प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही नए साल में विवाह के भी कई मुहूर्त बन रहे हैं, तो ऐसे में आइए इस आर्टिकल में जानते हैं साल 2026 के विवाह के शुभ मुहूर्त।

(Image Source: AI-Generated) पंचांग के अनुसार, नए साल के पहले महीने में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। इसकी खास वजह है खरमास और शुक्र का अस्त होना। इसी कारण से जनवरी में विवाह के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है।

फरवरी विवाह मुहूर्त 2026 4,5,6,8,10,12,14,19, 20, 21, 24,25,26 मार्च विवाह मुहूर्त 2026 2,3,4,7,8,9,11,12, अप्रैल विवाह मुहूर्त 2026 15,20,21,25,26,27,28,29 मई विवाह मुहूर्त 2026 1,3,5,6, 7,8,13,14 जून विवाह मुहूर्त 2026 21,22,23,24,25,26,27,29 जुलाई विवाह मुहूर्त 2026 1,6,7,11,12, अगस्त,सितंबर और अक्टूबर में विवाह का कोई भी मुहूर्त नहीं है। नवंबर विवाह मुहूर्त 2026 21,24,25,26 दिसंबर विवाह मुहूर्त 2026

2,3,4,5,6,11,12 (Image Source: AI-Generated) पंचांग के अनुसार, खरमास (Kharmas 2025) की शुरुआत से 16 दिसंबर 2025 से होगी और समापन 14 जनवरी 2026 को होगा और शुक्र अस्त होने के कारण जनवरी में शादी के लिए कोई मुहर्त नहीं बन रहा है। खरमास में कौन-से काम न करें? खरमास की अवधि के दौरान शादी और सगाई समेत शुभ और मांगलिक काम नहीं करने चाहिए।

इसके अलावा ग्रह प्रवेश और मुंडन, नामकरण जैसे कामों को करने की मनाही है।

खरमास में किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए।

नया घर, वाहन और सोना-चांदी को खरीदने से बचना चाहिए।

ऐसे करें सूर्य देव को प्रसन्न खरमास में सूर्य देव की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। अगर आप सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो खरमास में रोजाना सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दौरान सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। साथ ही जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें।