Kharmas 2025: खरमास के दौरान करें इन मंत्रों का जप, नहीं पड़ेगा जीवन पर बुरा असर

।।सूर्यदेव 108 नाम।।

ॐ अरुणाय नमः

ॐ शरण्याय नमः

ॐ करुणारससिन्धवे नमः

ॐ असमानबलाय नमः

ॐ आर्तरक्षकाय नमः

ॐ आदित्याय नमः

ॐ आदिभूताय नमः

ॐ अखिलागमवेदिने नमः

ॐ अच्युताय नमः

ॐ अखिलज्ञाय नमः

ॐ अनन्ताय नमः

ॐ इनाय नमः

ॐ विश्वरूपाय नमः

ॐ इज्याय नमः

ॐ इन्द्राय नमः

ॐ भानवे नमः

ॐ इन्दिरामन्दिराप्ताय नमः

ॐ वन्दनीयाय नमः

ॐ ईशाय नमः

ॐ सुप्रसन्नाय नमः

ॐ सुशीलाय नमः

ॐ सुवर्चसे नमः

ॐ वसुप्रदाय नमः

ॐ वसवे नमः

ॐ वासुदेवाय नमः

ॐ उज्ज्वल नमः

ॐ उग्ररूपाय नमः

ॐ ऊर्ध्वगाय नमः

ॐ विवस्वते नमः

ॐ उद्यत्किरणजालाय नमः

ॐ हृषीकेशाय नमः

ॐ ऊर्जस्वलाय नमः

ॐ वीराय नमः

ॐ निर्जराय नमः

ॐ जयाय नमः

ॐ ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नमः

ॐ ऋषिवन्द्याय नमः

ॐ रुग्घन्त्रे नमः

ॐ ऋक्षचक्रचराय नमः

ॐ ऋजुस्वभावचित्ताय नमः

ॐ नित्यस्तुत्याय नमः

ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नमः

ॐ उज्ज्वलतेजसे नमः

ॐ ऋक्षाधिनाथमित्राय नमः

ॐ पुष्कराक्षाय नमः

ॐ लुप्तदन्ताय नमः

ॐ शान्ताय नमः

ॐ कान्तिदाय नमः

ॐ घनाय नमः

ॐ कनत्कनकभूषाय नमः

ॐ खद्योताय नमः

ॐ लूनिताखिलदैत्याय नमः

ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः

ॐ अपवर्गप्रदाय नमः

ॐ आर्तशरण्याय नमः

ॐ एकाकिने नमः

ॐ भगवते नमः

ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः

ॐ गुणात्मने नमः

ॐ घृणिभृते नमः

ॐ बृहते नमः

ॐ ब्रह्मणे नमः

ॐ ऐश्वर्यदाय नमः

ॐ शर्वाय नमः

ॐ हरिदश्वाय नमः

ॐ शौरये नमः

ॐ दशदिक्संप्रकाशाय नमः

ॐ भक्तवश्याय नमः

ॐ ओजस्कराय नमः

ॐ जयिने नमः

ॐ जगदानन्दहेतवे नमः

ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमः

ॐ उच्चस्थान समारूढरथस्थाय नमः

ॐ असुरारये नमः

ॐ कमनीयकराय नमः

ॐ अब्जवल्लभाय नमः

ॐ अन्तर्बहिः प्रकाशाय नमः

ॐ अचिन्त्याय नमः

ॐ आत्मरूपिणे नमः

ॐ अच्युताय नमः

ॐ अमरेशाय नमः

ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः

ॐ अहस्कराय नमः

ॐ रवये नमः

ॐ हरये नमः

ॐ परमात्मने नमः

ॐ तरुणाय नमः

ॐ वरेण्याय नमः

ॐ ग्रहाणांपतये नमः

ॐ भास्कराय नमः

ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः

ॐ सौख्यप्रदाय नमः

ॐ सकलजगतांपतये नमः

ॐ सूर्याय नमः

ॐ कवये नमः

ॐ नारायणाय नमः

ॐ परेशाय नमः

ॐ तेजोरूपाय नमः

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः

ॐ सम्पत्कराय नमः

ॐ ऐं इष्टार्थदाय नमः

ॐ अं सुप्रसन्नाय नमः

ॐ श्रीमते नमः

ॐ श्रेयसे नमः

ॐ सौख्यदायिने नमः

ॐ दीप्तमूर्तये नमः

ॐ निखिलागमवेद्याय नमः

ॐ नित्यानन्दाय नमः।।