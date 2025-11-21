Vinayak Chaturthi 2025: विनायक चतुर्थी पर करें इन मंत्रों का जाप, सभी कार्यों में मिलेगी सफलता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। यह दिन ज्ञान, बुद्धि और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाले देवता, भगवान गणेश को समर्पित है। गणेश जी को 'विघ्नहर्ता' कहा जाता है, और किसी भी नए काम की शुरुआत में सबसे पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। इस बार विनायक चतुर्थी 24 नवंबर को पड़ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसा माना जाता है कि विनायक चतुर्थी के दिन (Vinayak Chaturthi 2025) भगवान गणेश के विशेष मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के सभी रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। वहीं, इस दिन मां पार्वती के 108 नामों का जप करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं।