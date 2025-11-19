Vinayak Chaturthi 2025: विनायक चतुर्थी पर करें राशि अनुसार दान, सभी कामों में मिलेगी सफलता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। विनायक चतुर्थी का दिन बेहद पावन माना जाता है। यह भगवान गणेश को समर्पित है। बप्पा को बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य का दाता माना जाता है। हर माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार दान करने से कुंडली में ग्रहों की अशुभता दूर होती है और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार, इस बार विनायक चतुर्थी 24 नवंबर को मनाई जाएगी, तो आइए यहां जानते हैं कि इस दिन (Vinayak Chaturthi 2025) क्या दान करना शुभ माना जाता है?