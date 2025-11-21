Vinayak Chaturthi 2025: विनायक चतुर्थी की रात करें दीपक के ये कारगर उपाय, जीवन में आएगी खुशहाली
हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी (Vinayak Chaturthi 2025) का विशेष महत्व है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। 24 नवंबर को मनाई जाने वाली इस तिथि पर विधि-विधान से गणेश जी की पूजा और रात में दीपक से जुड़े कुछ उपाय करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में खुशहाली आती है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है, जो प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माना जाता है। पंचांग के अनुसार, इस बार विनायक चतुर्थी 24 नवंबर को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन (Vinayak Chaturthi 2025) विधि-विधान से गणेश जी की पूजा करने और विशेष रूप से रात में दीपक से जुड़े कुछ उपाय करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में खुशहाली का वास होता है।
दीपक के कारगर उपाय (Effective Remedies of Deepak)
घी का दीपक और दूर्वा
विनायक चतुर्थी पूजा के बाद या रात को सोने से पहले एक मिट्टी के दीपक में गाय का शुद्ध घी भरें और उसमें चार लौंग डालकर जलाएं।ऐसा करने से दरिद्रता का नाश होता है और धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। दीपक जलाते समय भगवान गणेश के चरणों में 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करें।
पीपल के नीचे आटे का दीपक
विनायक चतुर्थी की रात को एक आटे का दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल भरकर पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। ऐसा करने से शनि और राहु के दोषों से छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर आप लंबे समय से किसी रोग या कर्ज से परेशान हैं, तो इस उपाय को करने से धन की सभी मुश्किलें दूर होंगी।
घर के मुख्य द्वार पर दीपक
विनायक चतुर्थी की रात मुख्य द्वार पर घर के अंदर की तरफ मुंह करके दो मुखी दीपक जलाएं। कहा जाता है कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है।
अखंड दीपक
अगर आप किसी बड़े काम में लगातार बाधाओं का सामना कर रहे हैं, तो विनायक चतुर्थी की पूजा शुरू करते समय एक शुद्ध घी का अखंड दीपक गणेश जी के सामने जलाएं। दीपक जलाते समय उनके वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा मिलती है। साथ ही सभी काम में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं।
ध्यान रखें ये बातें
दीपक हमेशा साफ जगह पर ही जलाएं।
दीपक जलाने से पहले और बाद में भगवान गणेश का ध्यान करें और अपनी मनोकामना बोलें।
पूजा में तुलसी का प्रयोग न करें, क्योंकि यह गणेश जी को अर्पित नहीं की जाती है।
यह भी पढ़ें- Vinayak Chaturthi 2025: विनायक चतुर्थी पर करें राशि अनुसार दान, सभी कामों में मिलेगी सफलता
यह भी पढ़ें- Vinayak Chaturthi 2025: विनायक चतुर्थी पर करें ये एक काम, घर में आएगी सुख-समृद्धि
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।