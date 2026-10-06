कैसा है आपके बच्चे का फ्रेंड सर्कल? विदुर नीति के इन नियमों से करें सही और गलत दोस्त की पहचान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों के व्यक्तित्व को ढालने में उनकी संगति की सबसे बड़ी भूमिका होती है। महाभारत काल में महात्मा विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को जीवन की जो बारीकियां समझाई थीं, वो आज के दौर में भी बच्चों के पालन-पोषण के लिए उतनी ही सटीक बैठती हैं।

विदुर नीति बताती है कि इंसान की सोच और आदतें काफी हद तक इस बात से तय होती हैं कि उसका उठना-बैठना किसके साथ है। संगति के इसी असर को महात्मा विदुर ने एक श्लोक के जरिए बहुत सुंदरता से समझाया है:

महाभारत के उद्योग पर्व में आने वाले विदुर नीति में एक श्लोक है जो संगति के बारे में अच्छी तरह समझाता है- यादृशैः संनिविशते यादृशांश्चोपसेवते।

यादृगिच्छेच्च भवितुं तादृग्भवति पूरुषः॥ अर्थ: इंसान जैसे लोगों के साथ समय बिताता है, जिनकी संगति चुनता है और जैसा बनने की चाह रखता है, वह धीरे-धीरे वैसा ही बन जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे साफ पानी जिस रंग या गुण वाली मिट्टी से मिलता है, उसका रंग और स्वाद वैसा ही हो जाता है। बच्चे भी कच्चे घड़े की तरह होते हैं, इसलिए उन्हें सही और गलत दोस्तों की पहचान होना बहुत जरूरी है।

सही और गलत दोस्त की पहचान कैसे करें? सही रास्ता दिखाने वाले दोस्त: जो दोस्त पढ़ाई से भटकाए, झूठ बोलना सिखाए या अनुशासन तोड़े, उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। सच्चा दोस्त वही है जो गलत काम करने पर टोके और सही राह पर चलने का हौसला दे।