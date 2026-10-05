विदुर नीति के अनुसार ऐसी संतान बनती है माता-पिता का सौभाग्य, यहां समझें बच्चे में कौन-से संस्कार हैं जरूरी?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में विदुर नीति को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विदुर नीति के नियमों का पालन करने से लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त होती है और तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। विदुर नीति में कुछ ऐसे संस्कारों का वर्णन किया गया है, जो भविष्य में शुभ परिणाम दिलाते हैं।

वर्तमान में माता-पिता ऑफिस के काम में व्यस्त होने के कारण अपने बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों में अच्छे संस्कारों की कमी देखने को मिलती है। विदुर नीति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बच्चों के जीवन में तरक्की तभी होगी, जब उनमें अच्छे संस्कार होंगे।

यह जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर अपने बच्चों को ऐसे कौन से संस्कार दें, जिससे वे समाज में माता-पिता का नाम रोशन कर सकें। आइए आपको बताते हैं विदुर नीति में वर्णित कुछ ऐसे संस्कार, जिनको अपनाने से जीवन में अपार सफलता प्राप्त हो सकती है।

बड़े लोगों का सम्मान- हर बच्चे को अपने से बड़ों का सम्मान जरूर करना चाहिए। जो बच्चे माता-पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उन्हें बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती और तरक्की के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए विदुर नीति में बताया गया है कि अपने बच्चों को बड़े लोगों का सम्मान करना जरूर सिखाएं।

सही समय का प्रयोग- जो बच्चे समय की कीमत जानते हैं, उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही वे बच्चे अपने परिवार को भी समय देते हैं। विदुर नीति के अनुसार, समय की कद्र करने वाली संतान माता-पिता के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। इसलिए अपने बच्चों को समय की कीमत के बारे में जरूर बताएं और सिखाएं कि समय का सही इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए।