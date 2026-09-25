विदुर नीति: इंसान की ये 4 खतरनाक आदतें बनती हैं उसकी बर्बादी का कारण, आज ही छोड़ें!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। चाणक्य नीति की तरह ही विदुर नीति भी भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रमुख नीतिशास्त्र है, जिसमें लोक-परलोक में कल्याण करने वाली बहुत-सी बातें कही गई हैं। विदुर नीति में व्यवहार, नीति, सदाचार, धर्म, न्याय, सत्य, अहिंसा आदि सभी कुछ आ जाता है। विदुर नीति में महात्मा विदुर ने व्यक्ति की सफलता और असफलता से जुड़ी कई चीजों के बारे में बात की हैं।

विदुर नीति के मुताबिक, इंसान की अपनी ही कुछ आदतें उसे जीवन में तरक्की नहीं करने देती हैं। अगर वक्त रहते इन आदतों में सुधार न किए जाए तो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करते ही रह जाता है। आइए जानते हैं उन खतरनाक आदतों के बारे में जो व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है।

हर समय सोने की आदत महात्मा विदुर ने विदुर नीति में बताया है कि, शरीर और दिमाग को एक्टिव और दुरुस्त रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा सोने की आदत इंसान की लाइफस्टाइल पर बुरा प्रभाव दिखाती है।

देर तक सोने की आदत व्यक्ति को आलस बनाती है। इस कारण उसके हाथ से कई बड़े और बेहतर मौके निकल जाते हैं। इंसान का जीवन काम करने के लिए है, न कि जरूरत से ज्यादा सोकर आराम करने के लिए है।

काम से भागने की आदत महात्मा विदुर कहते हैं कि, जो व्यक्ति अपने काम से जी चुराता है या उसे हर वक्त टालता रहता है, उसे अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिलती है। हर समय सुस्त रहना और खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर थका हुआ महसूस करना दिखाई न देने वाली बीमारी है, जो धीरे-धीरे व्यक्ति को कमजोरी बना देती है।

यह आदत न सिर्फ आपके काम करने की क्षमता को कम करती है, बल्कि जीवन में आए मौके भी छीन लेती है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए।

मन का कमजोर होना हर किसी के मन में डर और असफल होने की चिंता कभी न कभी जरूर आती है। लेकिन यह डर तब गलत साबित हो सकता है, जब आप कुछ नया काम शुरू ही नहीं कर पाए। नया काम सीखते समय जोखिम उठाना और उसे स्वीकार करना ही असली समझदारी है।

डर के मारे पांव पीछे खींचने से इंसान जीवन भर एक ही जगह अटका रह जाता है। जीवन में असफलता के डर को खुद पर हावी न होने दें और पूरे भरोसे के साथ आगे कदम बढ़ाएं। गुस्से पर नियंत्रण न रख पाना महात्मा विदुर के मुताबिक, गुस्से में आकर इंसान अक्सर ऐसी बातें कह जाता है, जो बने बनाए रिश्ते को पल भर तोड़ देते हैं। गुस्से के वक्त इंसान के सही-गलत सोचने और सही निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है।