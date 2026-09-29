ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर कैसे पाएं तरक्की? विदुर नीति की 4 बातें बदल सकती हैं करियर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस में बहुत ज्यादा मेहनत और काबिलियत के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं।

काफी हद तक इसके लिए आपके काम करने का तरीका जिम्मेदार हो सकता है। आपके वर्कप्लेस में लोगों का व्यवहार, आपके काम करने का गलत तरीका या फिर सफलता के लिए सही दिशा में प्रयास न करने के कारण ही बार-बार असफलता मिल सकती है।

यही नहीं कई बार ऑफिस में काम करने वाले लोगों की पॉलिटिक्स भी आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। अगर आप महाभारत काल के विद्वान विदुर की कुछ बातों को अपने वर्कप्लेस में लागू करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है।

काम में कुशलता से मिलती है सफलता विदुर अपनी नीतियों में बताते हैं कि व्यक्ति को अपने हर काम में निपुण होना चाहिए। जब आप कुशलता से काम करेंगे तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। घर हो या वर्कप्लेस आप जब अपने काम में माहिर होते हैं तब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कई बार लोग जल्दी जल्दी सफलता पाने के लिए काम को गहराई से समझे बिना ही करते हैं। ऐसे लोगों को सफलता भी नहीं मिलती और ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार भी बनते हैं।

धैर्य बनाए रखना जरूरी महात्मा विदुर कहते हैं कि कहीं भी सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। अगर व्यक्ति में धैर्य बनाए रखने की क्षमता है तो यह वह किसी भी जगह सफल हो सकता है। वर्कप्लेस हो या कोई और जगह आपके लिए धैर्य रखना जरूरी है।