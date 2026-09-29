ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर कैसे पाएं तरक्की? विदुर नीति की 4 बातें बदल सकती हैं करियर
महाभारत के विद्वान विदुर द्वारा बताई गई नीतियां आज भी करियर में सफलता पाने में सहायक हैं। ये नीतियां कार्यकुशलता ...और पढ़ें
HighLights
काम में कुशलता सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।
धैर्य और संयम बनाए रखना पेशेवर तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है।
कार्य में सावधानी और ईमानदारी से लक्ष्य प्राप्त होता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस में बहुत ज्यादा मेहनत और काबिलियत के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं।
काफी हद तक इसके लिए आपके काम करने का तरीका जिम्मेदार हो सकता है। आपके वर्कप्लेस में लोगों का व्यवहार, आपके काम करने का गलत तरीका या फिर सफलता के लिए सही दिशा में प्रयास न करने के कारण ही बार-बार असफलता मिल सकती है।
यही नहीं कई बार ऑफिस में काम करने वाले लोगों की पॉलिटिक्स भी आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। अगर आप महाभारत काल के विद्वान विदुर की कुछ बातों को अपने वर्कप्लेस में लागू करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है।
काम में कुशलता से मिलती है सफलता
विदुर अपनी नीतियों में बताते हैं कि व्यक्ति को अपने हर काम में निपुण होना चाहिए। जब आप कुशलता से काम करेंगे तो उसका फल अच्छा ही मिलता है।
घर हो या वर्कप्लेस आप जब अपने काम में माहिर होते हैं तब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कई बार लोग जल्दी जल्दी सफलता पाने के लिए काम को गहराई से समझे बिना ही करते हैं। ऐसे लोगों को सफलता भी नहीं मिलती और ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार भी बनते हैं।
धैर्य बनाए रखना जरूरी
महात्मा विदुर कहते हैं कि कहीं भी सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। अगर व्यक्ति में धैर्य बनाए रखने की क्षमता है तो यह वह किसी भी जगह सफल हो सकता है। वर्कप्लेस हो या कोई और जगह आपके लिए धैर्य रखना जरूरी है।
करियर में सफलता के लिए भी आपके भीतर उस गुण का होना जरूरी है। इसके आधार पर आप ऑफिस में ऐसे लोगों से भी बच सकते हैं जो आपके विपरीत व्यवहार करते हैं।
काम में बरतें सावधानी
सफलता पाने के लिए काम करने से ज्यादा मायने रखता है सही और सावधान होते हुए काम करना। अगर आप अपने काम को सावधानी से नहीं करते हैं, तो आपको असफलता मिल सकती है और लोग आपके काम में गलतियां निकाल सकते हैं। अपने हर काम को सोच-समझकर ही करें, तो आपके लिए बेहतर है।
ईमानदारी से आगे बढ़ें
ईमानदारी हर काम में सफलता हासिल करने की सबसे बड़ी कुंजी है। विदुर जी अपनी नीति में बताते हैं कि आपको चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न आए आपको इस गुण को नहीं छोड़ना चाहिए।
ईमानदारी से बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आपके वर्कप्लेस में कितनी भी परेशानियां क्यों न आए आपको ईमानदारी को सबसे बड़ी ताकत बनाकर रखना चाहिए।
अगर आप भी विदुर की इन नीतियों का अनुसरण करके चलेंगे, तो आपको करियर में सफलता अवश्य मिलेगी।
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