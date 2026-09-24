Vidur Niti: जीवन में इन 6 बुरी आदतों के कारण रुक जाती है तरक्की, समय रहते कर लें सुधार वरना होगा पछतावा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। विदुर नीति में कुछ ऐसी आदतों का उल्लेख किया गया है, जो व्यक्ति की प्रगति में बाधा बन सकती हैं। विदुर नीति के अनुसार बहुत ज्‍यादा सोने, आलस्‍य करने, भय, क्रोध और काम टालने ऐसे छह दोष हैं, जिनसे व्यक्ति को बचना चाहिए। यदि समय रहते इन आदतों में सुधार कर लिया जाए तो जीवन में अनुशासन बना रहता है और कार्य करने की क्षमता भी अच्‍छी रहती है।

ज्‍यादा सोने से बचें शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोना व्यक्ति की दिनचर्या को प्रभावित करता है। अधिक सोने की आदत के कारण व्‍यक्ति अपने काम को समय पर शुरू नहीं कर पाता है, इससे उसके हाथों से अच्‍छे अवसर निकल जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या के अनुसार पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और सुबह समय पर उठने की आदत को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। ध्यान रखें मनुष्य योनि कर्म योनि होती है। यदि हम अपना कर्म नहीं करेंगे, तो अपने जीवन को बर्बाद ही करेंगे।

काम से जी चुराने से बचें जो व्यक्ति काम से जी चुराता है, उसे तरक्की कभी नहीं मिलती है। खुद को हमेशा थका हुआ महसूस करना या फिर सुस्ती में दिन को बर्बाद करते हैं, तो इससे न केवल आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है बल्कि आपके हाथों से अवसर भी निकल जाते हैं। यदि तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है, तो अपने काम से हमेशा ईमानदारी बरतनी चाहिए।

भय को खुद पर हावी न होने दें हर व्यक्ति को जीवन में डर और असफलता की चिंता होती है। लेकिन यदि भय इतना बढ़ जाए कि व्यक्ति जरूरी कदम उठाने से ही पीछे हटने लगे, तो उसकी प्रगति रुक सकती है। नई चीज सीखते समय या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय संभावित जोखिमों को समझना और उन्हें स्वीकार करना ही अक्लमंदी है। क्योंकि डर के कारण कई बार हम ऐसी चीजों में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, जो हमें न तो फल देती हैं न अवसर।

क्रोध पर नियंत्रण रखें क्रोध में व्यक्ति कई बार ऐसे शब्द बोल देता है या ऐसे फैसले ले लेता है, जिसका बाद में पछतावा हो सकता है। गुस्से की स्थिति में सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहना बेहतर है। गहरी सांस लेना, परिस्थिति को समझना और फिर जवाब दें। ऐसा करने से आप स्थिति को समझते हुए ऐसा जवाब दे पाएंगे, जो स्थिति को बेहतर बनाता होगा।

आलस्य को आदत न बनने दें नींद और आलस्य में जो व्यक्ति अपना समय गंवाता है, उसका सम्मान समय भी नहीं करता है। ऐसे लोग कभी तरक्‍की नहीं कर पाते हैं। न ही नई चीजें सीख पाते हैं और न नई जिम्‍मेदारियों को उठा पाते हैं। इतना ही नहीं, जब हम छोटे-छोटे काम को करने में आलस्य दिखाते हैं, तो बड़े काम अपने आप ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं।