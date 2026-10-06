चाणक्य नीति: भूलकर भी अपने पार्टनर को न बताएं ये 4 बातें, वरना खुशहाल रिश्ते में आ सकती है दरार
आचार्य चाणक्य के अनुसार, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति-पत्नी के रिश्ते में भी एक दायरा होना चाहिए। जानिए वे ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शादी का रिश्ता केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और समझदारी का अटूट बंधन होता है। आजकल अक्सर यह सलाह दी जाती है कि पति-पत्नी के बीच पूरी तरह से ट्रांसपैरेंसी होनी चाहिए और कोई भी राज नहीं छिपाना चाहिए। लेकिन, महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के विचार इस मामले में थोड़े अलग थे।
चाणक्य नीति के अनुसार, भले ही आपका वैवाहिक जीवन कितना भी खुशहाल क्यों न हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने तक ही सीमित रखना ज्यादा समझदारी है। इन बातों को छिपाने का मकसद किसी को धोखा देना नहीं है, बल्कि रिश्ते की शांति बनाए रखना है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं चाणक्य के अनुसार वो कौन-सी 4 बातें हैं जिन्हें छिपाए रखने में ही भलाई है:
1. दान-पुण्य का न करें बखान
सनातन धर्म में दान को बहुत पवित्र काम माना गया है, लेकिन शर्त यह है कि वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपने किसी जरूरतमंद की मदद की है, तो उसका जिक्र अपनी पत्नी या किसी भी शख्स से न करें। दान का दिखावा करने से उसका असल पुण्य खत्म हो जाता है।
2. असफलता या अपमान का रोना न रोएं
नौकरी या व्यापार में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि अगर आपको काम में भारी नुकसान हुआ है या किसी ने आपका अपमान किया है, तो उसका सारा बोझ तुरंत अपने जीवनसाथी पर न डालें। इससे परिवार में बेवजह का तनाव बढ़ता है। पहले खुद हालात को समझें, मानसिक रूप से मजबूत बनें और फिर सही वक्त पर चर्चा करें।
3. अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का जिक्र कभी न करें
भले ही जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो, लेकिन अपनी हर छोटी-बड़ी कमजोरी या गहरे डर का खुलासा करने से बचना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार, कई बार अनबन या बहस के दौरान गुस्से में आकर आपका पार्टनर उसी कमजोरी को ताने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आपको गहरी ठेस पहुंचेगी।
4. अपनी पूरी सेविंग्स की जानकारी
घर का खर्च मिलकर चलाना अच्छी बात है, लेकिन चाणक्य नीति धन की बचत पर खासा जोर देती है। उनके अनुसार, अपनी गुप्त बचत या भविष्य के लिए रखे गए पैसों की पाई-पाई का हिसाब साझा करना जरूरी नहीं है। इसकी मुख्य वजह यह है कि बेवजह की फिजूलखर्ची न हो और बुरे वक्त में आपके पास एक मजबूत बैकअप तैयार रहे।
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