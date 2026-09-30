चाणक्य नीति: पति की ये 3 आदतें बर्बाद कर सकती हैं गृहस्थी, पत्नी से बात-बात पर होने लगते हैं लड़ाई-झगड़े

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शादीशुदा जिंदगी में प्रेम बनाए रखने के लिए पति-पत्नी के बीच आपसी समझ बहुत जरूरी होती है। घर में शांति की शुरुआत ही समझदारी से होती है।

कई बार आपसी मनमुटाव का कारण ही पति-पत्नी के बीच विश्वास की कमी का होना होता है। आचार्य विदुर अपनी नीति में बताते हैं कि परिवारों में अक्सर झगड़े क्यों होते हैं और किस तरह से पति-पत्नी का रिश्ता भी टूटने की कगार पर आ सकता है। अगर आप इन बातों को समय से ध्यान दें और उस पर अमल करते हुए आपसी प्रेम बनाए रखें, तो आपसे में होने वाले तनाव को दूर किया जा सकता है।

कई बार पति की कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जो शायद उन्हें आम लगती हैं, लेकिन पत्नी के लिए वो बहुत परेशानियां लाती हैं। यही नहीं इन आदतों से उनका मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। आइए जानें पति को अपने वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए किन आदतों से बचना चाहिए?

बात-बात पर झूठ बोलने की आदत अगर पति में बात-बात पर झूठ बोलने की आदत है तो पति-पत्नी के रिश्तों में दरार पड़ सकती है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि पति की ये आदत न सिर्फ रिश्तों को बिगाड़ सकती है बल्कि बच्चों के भविष्य को भी खराब करती है। कभी भी पति को किसी भी बात पर पत्नी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए।

पति की यह आदत कितनी भी अच्छी गृहस्थी क्यों न हो उसे पल भर में खराब कर सकती है। झूठ की नींव पर ज्यादा दिनों तक रिश्ते नहीं टिकते हैं। अगर आपके भीतर भी जाने-अनजाने ये आदत है, तो आपको इसे तुरंत ही बदल लेना चाहिए।

पत्नी पर बिना वजह शक करने की आदत आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अगर पति हर छोटी-बड़ी बात पर पत्नी पर शक करता है, तो इससे रिश्ते में विश्वास कम होने लगता है। पति की इस आदत से घर में कलह-कलेश बढ़ने लगते हैं, जिसका सीधा असर घर के बच्चों पर भी पड़ता है।

बिना वजह के बार-बार पत्नी से सवाल करना, पत्नी की बताई हुई बातों पर विश्वास न करना जैसे कारणों से मन में शक पैदा होता है और ये पति-पत्नी के रिश्ते में दूरी का सबसे बड़ा कारण होता है। पति-पत्नी के रिश्ते में शक की जगह आपसी बातचीत और समझ होनी जरूरी है।

पत्नी से बातों को छिपाने की आदत अक्सर देखा जाता है कि पति जाने या अनजाने में अपनी पत्नी से कई बातें छिपाता है। कई बार इसका कारण कोई आम ही होता है जैसे बातों को भूल जाना या ऐसा समझना कि कोई बात पत्नी समझ नहीं पाएगी। ऐसे में बिना वजह ही पति-पत्नी के बीच दूरियां आने लगती हैं। पति-पत्नी के रिश्ते की नींव विश्वास और पारदर्शिता पर टिकी होती है।