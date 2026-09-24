शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती! चाणक्य के अनुसार इन 3 नियमों के बिना टूट जाता है रिश्ता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शादी सिर्फ प्यार पर ही नहीं टिकता, बल्कि यह ज्ञान, संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने पर कायम रहता है। आचार्य चाणक्य ने असल मायनों में मानवीय व्यवहार के आधार चाणक्य नीति में शादी से जुड़ी गहरी बातें बताई हैं।

उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि शादी क्यों टूटते हैं और उन्हें जीवन भर कैसे मजबूत बनाए रखा जा सकता है। आज के वर्तमान दौर में भी उनके सिद्धांतों का पालन किया जाता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने कौन-से 3 नियमों के बिना विवाह के असफल होने की चेतावनी दी थी?

प्यार को दोस्ती में बदलना चाणक्य का मानना था कि, कोई विवाह तभी सफल होता है, जब वह दोस्ती में बदल जाता है। मानव स्वभाव को ध्यान में रखकर उन्होंने बताया कि प्रेम सिर्फ विश्वास और खुले संवाद के बिना नहीं टिक सकता। जब पति-पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी रहती है, साथ में हंसते हैं और एक-दूसरे का साथ देते हैं, तो छोटे-मोटे झगड़े अपना प्रभाव खो देते हैं।

आचार्य चाणक्य का मानना था कि, जो जोड़े एक-दूसरे के साथ मित्र की तरह बर्ताव करते हैं, उनमें धैर्य, सम्मान और स्थिरता विकसित होती है, जो शादी को अहंकार, डर और गलतफहमी से बचाने का काम करती है। पति-पत्नी के बीच सम्मान होना बेहद जरूरी चाणक्य नीति के मुताबिक, मजबूत वैवाहिक जीवन की नींव सम्मान है। पति-पत्नी के बीच अनादर की भावना रिश्ते को धीरे-धीरे कमजोर कर देती है। सार्वजनिक या निजी अपमान एक ऐसा दर्द पैदा करता है, जो समय के साथ बढ़ता ही रहता है।

चाणक्य कहते हैं कि, प्यार वहीं पनपता है, जहां एक-दूसरे की गरिमा का सम्मान किया जाता हो। सम्मानजनक शब्द, ईमानदार व्यवहार और ध्यानपूर्वक पार्टनर की बातों को सुनने से विश्वास का निर्माण होता है। कई रिसर्च भी इस बात का खुलासा करती है कि, सम्मान पर आधारित विवाह लंबे समय तक चलने के साथ शांत और स्थिर रहती है।