चाणक्य नीति: इन लोगों पर भूलकर भी न करें आंख बंद करके भरोसा, वरना जीवनभर पड़ेगा पछताना

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफलता पाने के कई ऐसे सूत्र बताए हैं जो हमेशा आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यही नहीं उन्होंने धन, रिश्तों, व्यवहार और सही लोगों की पहचान करने के लिए भी कई सूत्र बताए हैं जिससे आज भी लोग सही और गलत की पहचान कर सकते हैं।

चाणक्य बताते हैं कि जीवन में कई बार गलत लोगों पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है और कई जगह पर आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जीवन में अगर आप किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, तो ये आपकी उन्नति को रोक सकते हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसे कुछ लोगों के बारे में जिनपर आपको कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों पर अगर आप बिना सोचे समझे भरोसा करते हैं तो परेशानियां आ सकती हैं।

स्वार्थी लोगों से बनाएं दूरी चाणक्य नीति के अनुसार, जो लोग हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बारे में सोचते हैं उन पर कभी भरोसा न करें। ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के लिए कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है।

ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी दोस्ती या दुश्मनी ले सकते हैं। इन लोगों से दूरी बना लेना ही आपके लिए बेहतर है। ऐसे लोग कभी भी आपकी जरूरत पर काम नहीं आते हैं।

झूठ बोलने वाले जो व्यक्ति कभी भी झूठ बोलता है उस पर आपको भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। इन लोगों पर भरोसा करने में सिर्फ आपका ही नुकसान होता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी आपको धोखा दे सकता है।

ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करके अगर आप कोई जिम्मेदारी भी देते हैं, तो वो बखूबी निभाता नहीं है। चाणक्य नीति की सीख है कि व्यक्ति को झूठ बोलने वाले पर न तो भरोसा करना चाहिए और न ही कभी खुद भी झूठ बोलना चाहिए।