चाणक्य नीति: इन लोगों पर भूलकर भी न करें आंख बंद करके भरोसा, वरना जीवनभर पड़ेगा पछताना
आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफलता और उन्नति के लिए कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा न करने की सलाह दी है, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।
HighLights
स्वार्थी लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए।
झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें।
क्रोधी और लालची व्यक्तियों से सावधान रहना बेहतर है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफलता पाने के कई ऐसे सूत्र बताए हैं जो हमेशा आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यही नहीं उन्होंने धन, रिश्तों, व्यवहार और सही लोगों की पहचान करने के लिए भी कई सूत्र बताए हैं जिससे आज भी लोग सही और गलत की पहचान कर सकते हैं।
चाणक्य बताते हैं कि जीवन में कई बार गलत लोगों पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है और कई जगह पर आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
जीवन में अगर आप किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, तो ये आपकी उन्नति को रोक सकते हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसे कुछ लोगों के बारे में जिनपर आपको कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों पर अगर आप बिना सोचे समझे भरोसा करते हैं तो परेशानियां आ सकती हैं।
स्वार्थी लोगों से बनाएं दूरी
चाणक्य नीति के अनुसार, जो लोग हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बारे में सोचते हैं उन पर कभी भरोसा न करें। ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के लिए कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी दोस्ती या दुश्मनी ले सकते हैं। इन लोगों से दूरी बना लेना ही आपके लिए बेहतर है। ऐसे लोग कभी भी आपकी जरूरत पर काम नहीं आते हैं।
झूठ बोलने वाले
जो व्यक्ति कभी भी झूठ बोलता है उस पर आपको भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। इन लोगों पर भरोसा करने में सिर्फ आपका ही नुकसान होता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी आपको धोखा दे सकता है।
ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करके अगर आप कोई जिम्मेदारी भी देते हैं, तो वो बखूबी निभाता नहीं है। चाणक्य नीति की सीख है कि व्यक्ति को झूठ बोलने वाले पर न तो भरोसा करना चाहिए और न ही कभी खुद भी झूठ बोलना चाहिए।
असंयमी और क्रोधी व्यक्ति
जिस व्यक्ति का अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण न हो और बात-बात पर गुस्सा करता हो उस पर आपको भूलकर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको धोखा दे सकता है।
आचार्य चाणक्य बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकता है और गुस्से में संबंध तोड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय उसके व्यवहार को समझते हुए उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है।
लालची व्यक्ति
लालची व्यक्ति पर भरोसा करना आपके लिए हमेशा नुकसानदेह हो सकता है। ऐसा व्यक्ति लालच में किसी भी चीज की तरफ आकर्षित हो सकता है और आपको परेशानी में डाल सकता है।
अगर आप भी ऐसे लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, तो आज ही अपनी आदत बदल लें। जिससे आपको आगे बढ़ने में किसी तरह की रुकावट न हो।
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