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चाणक्य नीति: जिसके पास नहीं होती है इन 5 चीजों की कमी, वही होता है सबसे बड़ा 'अमीर'

By Anuradha Gupta Edited By: Anuradha Gupta
Published: Sat, 19 Sep 2026 08:26 PM (IST)

आचार्य चाणक्य के अनुसार, सच्ची अमीरी धन से नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार, संतोष, ज्ञान, मधुर वाणी और अच्छे कर्मों से ...और पढ़ें

चाणक्य नीति के अनुसार ये 5 गुण बनाते हैं व्यक्ति को सच्चा अमीर (Picture Credit- AI Generated)

चाणक्य नीति के अनुसार ये 5 गुण बनाते हैं व्यक्ति को सच्चा अमीर (Picture Credit- AI Generated)

HighLights

  1. अच्छे संस्कार व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाते हैं।

  2. संतोष जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक।

  3. ज्ञान कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाता है और विवेक देता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य ने जीवन में धन और संपत्ति के साथ-साथ उन गुणों को भी महत्वपूर्ण बताया है, जो इंसान को भीतर से समृद्ध बनाते हैं। उनके अनुसार, बहुत सारा धन होना ही सच्ची अमीरी नहीं होता है। बल्कि व्यक्ति के पास अगर अच्छे संस्कार, संतोष, ज्ञान, मधुर वाणी और अच्छे कर्म हैं, तो वह जीवन में वास्तविक रूप से समृद्ध माना जाता है।

चाणक्य नीति में बताया गया है कि कुछ गुण ऐसे होते हैं, जो व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाने के साथ-साथ जीवन को सुखी और संतुलित बनाने में भी मदद करते हैं। आइए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में।

अच्छे संस्कार

व्यक्ति की पहचान केवल उसके धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और संस्कारों से होती है। विनम्रता, बड़ों का सम्मान करना और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना इंसान को समाज में सम्मान दिलाता है। अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति ज्‍यादा धनी नहीं होने पर भी लोगों के दिल में खास जगह बना लेता है।

संतोष

चाणक्य नीति में संतोष को जीवन का महत्वपूर्ण गुण माना गया है। जिस व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, लेकिन उसके मन में हमेशा अधिक पाने की इच्छा रहती है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को समझता है और उपलब्ध चीजों के प्रति संतुष्ट रहता है, उसका जीवन अधिक शांत रहता है। संतोष व्यक्ति को गलत फैसलों और अनावश्यक लालच से भी बचाता है।

ज्ञान

ज्ञान को इंसान की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक माना जाता है। धन को खोया और दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सही ज्ञान और विवेक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाते हैं। समझदार व्यक्ति किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके अच्छे-बुरे परिणामों के बारे में सोचता है।

मधुर वाणी

मीठी भाषा में बात करने वाला व्यक्ति हमेशा ही लोगों के बीच पसंद‍ किया जाता है। खासतौर पर ऐसे लोग रिश्तों को मजबूत बनाएं रखने के माध्‍यम होते हैं। कठोर शब्द अच्छे संबंधों को भी खराब कर सकते हैं, जबकि प्रेम और सम्मान से कही गई बात सामने वाले के मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए व्यक्ति को बोलते समय शब्दों का ध्यान रखना चाहिए।

अच्छे कर्म

अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माने जा सकते हैं। दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से अपना काम करना और किसी के साथ गलत न करना व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है। चाणक्य की नीतियों में कर्म और आचरण को विशेष महत्व दिया गया है। अच्छे कर्म व्यक्ति की समाज में अच्छी छवि बनाते हैं।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।