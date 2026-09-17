चाणक्य नीति: अमीर बनने के बाद भूलकर भी न करें इन 4 चीजों का दिखावा, पल भर में खाली हो सकती है तिजोरी
आचार्य चाणक्य के अनुसार, धनवान बनने के बाद कुछ चीजों का दिखावा करने से बचना चाहिए। ऐसा न करने पर ...और पढ़ें
HighLights
पैसों का दिखावा करने से बचें, यह धन हानि का कारण बन सकता है।
सामर्थ्य से अधिक दान करना आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकता है।
अमीरी और नशे का दिखावा करने से आर्थिक संकट आता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कई बार देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के पास पैसा कुछ दिनों के लिए आता है, लेकिन टिकता नहीं है। आपकी गलत आदत, फिजूलखर्ची या फिर कोई और वजह भी इसका कारण हो सकती है।
आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि कई बार किसी अमीर व्यक्ति की कुछ छोटी सी गलतियां भी उसके लिए धन हानि का कारण बन सकती हैं।
वास्तव में वैसे कमाना कठिन है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है उसे बचाकर रखना। जो व्यक्ति पैसे कमाने के साथ उनका निवेश ठीक तरह से करता है और पैसों का संचय भी करता है उसके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आती हैं।
आइए आपको बताते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको किन चीजों का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि से आगे चलकर आपके जीवन में आर्थिक संकट ला सकते हैं।
पैसों का दिखावा
कई लोगों की ये खास आदत होती है कि अगर उनके पास पैसा होता है, तो वो उन पैसों का जरूरत से ज्यादा दिखावा करने लगते हैं।
कई बार लोगो पैसों के दिखावे के लिए फिजूलखर्ची तक करने लग जाते हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि अगर आपके पास धन एकत्रित है और आप दूसरों की तुलना में ज्यादा अमीर हैं, तो भूलकर भी ये गलती न करें। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही धनहानि का सामना करना पड़ सकता है।
सामर्थ्य से ज्यादा दान
कई बार लोग दान के रूप में अपनी सामर्थ्य से ज्यादा बढ़-चढ़कर दान करते हैं। वैसे तो दान-पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि आप दूसरों की तुलना में खुद को बड़ा दिखाने के लिए दान में दिखावे के लिए ज्यादा खर्च करते हैं, तो यह आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ सकता है। अगर आप दान करना चाहते हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें, न कि किसी भी दिखावे एक लिए।
दूसरों के सामने अमीरी का दिखावा
आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में बताते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपनी अमीरी का दिखावा और पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पैसों पर दूसरों की नजर लग सकती है, जो आपकी अमीरी को जल्द ही नुकसान में बदल सकती है। अक्सर लोग दिखावे के चक्कर में महंगी गाड़ी या कपड़ों पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि उन्हें एक समय के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।
किसी भी नशे का दिखावा
लोगों की सोच होती है कि अमीर लोग ही किसी भी तरह का नशा कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने शौक पूरे करने के लिए पैसों की कोई भी कमी नहीं होती है।
आचार्य चाणक्य बताते हैं कि नशे की लत अमीर से अमीर व्यक्ति को भी एक पल में अर्श से फर्श पर ला सकती है। इसलिए आप भूलकर भी ऐसा न करें और दिखावे के चक्कर में किया गया नशा आपके पूरे जीवन को भी बेकार कर सकता है।
अगर आपके पास भी पैसा है और आप दूसरों की तुलना में ज्यादा अमीर हैं, तो आपको यहां बताई चीजों का दिखावा करने से बचना चाहिए। आपकी कुछ गलत आदतें धन हानि का कारण भी बन सकती हैं।
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